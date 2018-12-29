ظهور استعدادهای جدید و نگرانی برای آینده/ همه در انتظار رئیس بعدی

به گزارش خبرنگار مهر، فصل سوم رقابت‌های لیگ کشتی کلاسیک بانوان روز جمعه در خانه کشتی محمد بنا برگزار شد. تیم‌های نور مازندران، مجله دنیای کشتی مازندارن، فرزند اورامانات کرمانشاه، حمید سوریان، شهر ما شهرداری مشهد و گلبهار خراسان رضوی شش تیم حاضر در فصل سوم مسابقات بودند.

دختران مازندرانی در تیم قهرمانان نور با هت‌تریک، قهرمانِ سومین دوره مسابقات لیگ برتر کشتی شدند و حال در اندیشه کسب چهارمین قهرمانی در فصل آخرِ رقابت‌ها و در نهایت قهرمانی در پایان نخستین دوره مسابقات لیگ برتر کشتی بانوان هستند. ۲۶ داور مسابقات را قضاوت کردند و مریم ارم آبادی، فاطمه کدخدازاده، لیلا امانی و سمیه خانی چهار داور بین المللی کشتی بانوان نیز کشتی‌ها را قضاوت کردند.

در فصل سوم مسابقات لیگ کشتی بانوان، زهرا یزدانی و فاطمه نیکبخت مدال آوران تورنمنت بین المللی لبنان نیز حضور داشتند که شکست یزدانی مقابل شیدا فهیمی، کشتی گیر جوان تیم حمید سوریان اتفاق غیر قابل پیش بینی بود و این نشان از پیشرفت کشتی زنان و معرفی چهره های جدید برای آینده کشتی بانوان است.

کشتی بانوان وارد دومین سال حضورش در ورزش کشور شده است، رشته‌ای نوپا که علی رغم تازه وارد شدنش در ورزش کشور گام‌های خوبی برداشته است. برگزاری رقابت‌های قهرمانی کشور، مسابقات آزاد، انتخابی تیم ملی، اعزام به نخستین تورنمنت بین المللی و کسب عنوان قهرمانی رقابت‌ها و برگزاری مسابقات لیگ برتر از جمله اقدامات مهم و تاثیر گذاری بود که فدراسیون کشتی حدود یک سال و دو ماه گذشته در بخش بانوان انجام داده است.

رسول خادم از اصلی ترین حامیان کشتی بانوان بود که تلاش بسیاری برای سر و سامان دادن به این رشته کرد تا دختران کشتی گیری که سال هاست در آرزوی رفتن به روی تشک کشتی بودن نا امید نشوند. حال با رفتن رسول خادم تمام نگاه دختران کشتی گیر به رئیس آینده است، کسی که قرار است سکان هدایت ورزش اول کشور را بر عهده بگیرد. خواسته دختران کشتی گیر از رئیس جدید این است تا کشتی زنان را مانند گذشته حمایت کند.

در کنار رشته نوپا کشتی، وزنه برداری بانوان نیز بهمن ماه سال پیش به صورت رسمی فعالیتش را در کشور آغاز کرد. بانوان وزنه بردار نیز روز گذشته در سالن حاضر و از نزدیک شاهد رقابت دختران کشتی گیر بودند و از یکدیگر حمایت کردند.

* قضاوت روی تشک هنوز محقق نشده است

سمیه خانی داور بین المللی کشتی بانوان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در این مورد گفت: با توجه به سابقه اندک کشتی کلاسیک و با تلاش فدراسیون که منظمی در راس آن قرار دارد و حمایت‌های امامی و ارم آبادی روند آموزش داوران به سرعت انجام شد. در حال حاضر ۲۷ داور در اختیار داریم و امید به بیش تر شدن تعداد آنها است، داورانی با دانش بالا که در مسابقات قضاوت خوبی داشته باشند و باعث اعتلای بیش تر کشتی شوند. چهار داور بین المللی بانوان در مسابقات آسیایی نونهالان و روز جهانی کودک قضاوت کردند. البته حضور داوران خانم در رقابت‌های بین المللی از دو سال پیش در مسابقات تبریز محقق شد و به عنوان قاضی شرکت کردیم. داوری وسط هنوز محقق نشده است و امید داریم که حداقل در مسابقات نونهالان این اتفاق بیافتد.

* نگرانی ما از رئیس آینده فدراسیون کشتی است

آنا براتی، مربی تیم ملی و سرمربی تیم «شهر ما شهرداری مشهد» نیز گفت: با گذشت هر فصل، سطح کیفی کشتی دختران بهتر می‌شود، اگر بخواهیم سطح کیفی کشتی زنان در نخستین دوره رقابت‌های قهرمانی کشور را با فصل سوم مسابقات لیگ برتر مقایسه کنیم تفاوت آن زمین تا آسمان است. دیگر مانند روزهای نخستِ فعالیت کشتی بانوان نیست که فنون رشته های جودو و ووشو را در مسابقات شاهد باشیم، بانوان کشتی گیر شده‌اند و کشتی می‌گیرند. نگرانی من و خیلی دیگر از دختران کشتی گیر رئیس آینده فدراسیون است. شاید رئیس فدراسیون آینده بگوید اصلا بخش بانوان نباشد. امیدوارم این اتفاق رخ ندهد چون دختران بسیاری عاشق کشتی هستند و با علاقه به روی تشک کشتی می‌روند. در مشهد وضعیت ما خیلی بهتر شده است، تبلیغات کمی می توانیم انجام دهیم اما شرایط خوب است. یکی دیگر از خواسته‌های ما بحث شرایط سنی است، من نیز همچون فدراسیون طرفدار استعدادیابی هستم اما برخی از کشتی گیران به دلیل شرط سنی به حق شان نمی رسند. کشتی گیری مانند شیرین تولایی از ابتدای مسابقات لیگ حتی یک باخت نداشته است اما به دلیل شرط سنی اجازه حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور را ندارد.

* کشتی با یزدانی برایم حیثیتی بود

شیدا فهیمی که موفق به شکست زهرا یزدانی در فصل سوم رقابت‌های لیگ شده بود گفت: بسیار تلاش کرده بودم، تمام فکر و تمرکزم را برای کشتی مقابل یزدانی گذاشته بودم تا او را شکست دهم. کشتی با یزدانی برایم حیثیتی بود و او را به خوبی آنالیز کرده بودم. از تیم ملی ژیمناستیک در کشتی حاضر شده ام و ۸ ماه است این رشته را آغاز کرده ام، رسول خادم بسیار تلاش کرد تا زنان نیز سهمی در کشتی داشته باشند، کشتی ورزش اول کشور است و امید داریم رئیس آینده از بخش زنان حمایت کند. به دختران می‌گویم بجنگید حتی اگر عقب افتادید و شکسست خوردید باز هم امید داشته باشید.