به گزارش خبرنگار مهر، موسی جوینده صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌ جنوبی اظهار کرد: خراسان‌جنوبی در کمک برای بازسازی عتبات عالیات همواره پیشتاز بقیه استان‌ها است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان‌جنوبی بیان کرد: سرانه کمک برای بازسازی عتبات در کشور برای هر نفر سه هزار تومان است در حالی که این سرانه در خراسان‌جنوبی برای هر نفر هفت هزار و ۵۰۰ تومان است.

جوینده با اشاره به خدمات مردم خراسان‌جنوبی در اربعین ۹۷ ادامه داد: در مدت ۱۲ روز اربعین یک میلیون و ۱۰۰ هزار پرس غذای گرم بین زائران سید الشهدا(ع) توزیع شد که از این تعداد ۳۸۰ هزار پرس صبحانه، ۳۸۹ هزار پرس ناهار و ۳۲۸ هزار و ۶۰ پرس شام بوده است.

وی افزود: همچنین در این مدت ۶۲۱ هزار و ۵۵۰ هزار میان وعده، یک میلیون و ۵۶۰ هزار چای، ۳۲۱ هزار شربت زعفران، ۴۵۰ هزار بطری آب معدنی توزیع و ۱۵۰ هزار زائر نیز اسکان داده شدند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات خراسان‌جنوبی بیان داشت: مردم خراسان‌جنوبی ۱.۵ برابر سال گذشته امکانات در اختیار زائران گذاشتند.