رمز موفقیت در چهل سال گذشته نرم افزار انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش علمی تخصصی چهل سال توطئه، چهل سال مقاومت که صبح امروز در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد، با اشاره به دشمنی هایی که علیه انقلاب اسلامی شکل گرفته است،گفت: هر حرکتی که پیامبران شروع کردند شیاطین سعی کردند در برابر آن ایستادگی کنند، پس انقلاب اسلامی از این موضوع مستثنی نیست.

وی ادامه داد: تمدن غرب سال‌ها بدون رقیب به رشد و شکوفایی خود در علم، تکنولوژی و... ادامه داده و مبانی خود را تئوریزه کرده بودند؛ آنها امتیازاتی مانند در اختیار داشتن سلاح هسته‌ای و حق وتو در شورای امنیت را به خود اختصاص داده بودند، در این شرایط انقلاب اسلامی رخ داد برای همین، همه ابزار و امکانات خود را برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران به کار گرفتند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: استکبار جهانی،خود بارها اعلام کرده که همه ابزار و امکانات از تحریم، جنگ و فشار اقتصادی را علیه ایران به کار گرفته‌اند و به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند ، آنها تمام توان خود را به میدان آورده اما موفق نشده‌اند.

جلیلی با اشاره به مذاکره هسته‌ای غرب با ایران،خاطرنشان کرد: اینکه ۶ کشور بزرگ جهان پشت یک میز با یک ملت به مذاکره می‌نشینند، نشان می‌دهد که آنها فهمیده‌اند یک تمدن بزرگ در حال شکل گیری است به همین دلیل تلاش می‌کنند تا این قدرت جهانی را محدود کند.

وی در ادامه به دلایل استمرار دشمنی استکبار جهانی با انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: دشمنان می دانند که کمبود امکانات، دانش و تکنولوژی دلیل شکست های آن‌ ها در مقابل انقلاب اسلامی نیست، رمز موفقیت انقلاب اسلامی در چهل سال گذشته،نرم افزار انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی همه اقتدار و بزرگی استکبار جهانی را به چالش کشیده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود:انقلاب اسلامی، محاسبات،مباحث و عرصه های جدید را در جهان به وجود آورد،تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی رژیم صهیونیستی در همه جنگ ها پیروز شده بود و سرزمین های اشغالی را گسترش داده بود اما انقلاب اسلامی باورها و شرایط را تغییر داد.

جلیلی،تمام تلاش آمریکا و استکبار جهانی را برای جلوگیری از الگو شدن ایران اسلامی در سطح جهان دانست و گفت: همه راهبردهای دشمن بعد از شکست در عرصه های مختلف، پوشاندن دستاوردهای و انکار موفقیت های انقلاب اسلامی است. به همین دلیل تمام تلاش خود را برای پوشاندن دستاوردهای انقلاب اسلامی به کار گرفته است.

وی در پایان تصریح کرد: همه پیام های امام خمینی (ره) را باید برای جوانان بازگو کرد، زیرا تنها راه پیروزی دشمن انحراف انقلاب اسلامی ایران از مسیر اصلی خود است.