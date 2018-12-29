پایان ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون جودو با ۱۲مدعی

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام از کاندیداهای نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون جودو که یکشنبه ۲۵ آذرماه آغاز شده بود ساعت ۱۶ امروز شنبه هشتم دیماه و پس از گذشت ۱۰ روز به پایان رسید و در نهایت ۱۲ نفر برای حضور در انتخابات ثبت نام کردند.

امروز شنبه در روز پایانی توفیق کابلی مدیر مجموعه شهید شیرودی، محمد درخشنده دبیر پیشین فدراسیون جودو و مازیار ناظمی مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش با حضور در فدراسیون ثبت نام خود را تکمیل کردند.

پیش از این نیز آرش میراسماعیل، عبدالله جعفری، مسعود حاجی آخوندزاده، داود میقانی، عباس فلاح، ابوالفضل حیدریان، وحید زارع نژاد، منصور عبدی و امیرحسین سیاحی ثبت نام کردند و در نهایت نام خود را وارد لیست کرد

علی دانشمندفرد دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون با تائید ثبت نام ۱۲ نفر برای حضور در این مجمع به خبرنگار مهر گفت: پرونده این ۱۲ نفر تکمیل شده و به کمیسیون تطبیق ارائه خواهد شد تا پس از انجام مقدمات و اعلام لیست نهایی کاندیداها، زمان برگزاری مجمع از سوی وزارت ورزش اعلام شود.

وزارت ورزش به احتمال فراوان اواخر بهمن ماه را برای برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون جودو مد نظر دارد.