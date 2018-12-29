پیشتازی سینه ستبر ایران اسلامی در خلق حماسه ۹ دی

خبرگزاری مهر - گروه استانها: اوایل زمستان ۸۸ بود، آن روزهای میانه تقویم یکی از روزهای ماندگار تاریخ انقلاب رقم خورد؛ روزی که ملت انقلابی بر علیه فتنه کور و به پشتیبانی از نظام و ولایت به پا خواستند.

روزی که بر تارک درخشان انقلاب تا همیشه می‌درخشد؛ روزی که خون غیرت، وطن‌پرستی انقلابی‌گری و پشتیبانی از ولایت فقیه ملت بصیر و هوشیار ایران اسلامی به جوش آمد و زنگ بیدارباش ملت به صدا درآمد.

آنجا که بعد از تحمل ۸ ماه اغتشاش و آشوبگری ملت مومن ایران اسلامی دیگر هتاکی به ساحت مقدس اباعبدالله (ع) در روز عاشورا را تاب نیاوردند و چند روز بعد از آن اتفاق با یک حرکت خودجوش به خیابان آمدند تا آتش فتنه را برای همیشه خاموش کنند.

اما جالب است بدانید که این حرکت خودجوش با پیشتازی مردم استان کرمانشاه همراه بود؛ روزی که زنان و مردان کفن‌پوش با مردمی که در میانه راه با آنها همراه شده بودند با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» از چهارراه بسیج به سمت دادگستری حرکت کرده و مراتب اعتراض خود را به اقدامات اغتشاش‌گران و هتاکان اعلام کردند و خواستار برخورد دستگاه قضا با فتنه‌گران شدند.

محمد کرمی راد، نماینده وقت کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی درباره اتفاقات آن روزها به خبرنگار مهر می‌گوید که یکی از مهمترین اتفاقاتی که در جریان فتنه ۸۸ اتفاق افتاد این بود که تعدادی از افراد معلوم الحال و سرسپرده به کشورهای خارجی که شعارهای ساختارشکنانه را سر دادند و از خطوط قرمز عبور کردند و مهمتر در روز عاشورا به ساحت اباعبدالله هتک حرمت کردند و هلهله کشیدند بر همان اساس احساس دین و وظیفه کردیم که نباید بی‌تفاوت باشیم.

وی روایتی از روزهای قبل از نهم دی ماه در کرمانشاه را نقل می‌کند که «عصر روز ششم دی ماه بود که در مراجعات مردمی به دفتر من برای مقابله مردمی با فتنه گران و پایان دادن به کار آنها موضوعاتی مطرح می شد و عمده آنها از تصمیم برای راهپیمایی کفن پوش علیه فتنه سخن می گفتند.

کرمی‌راد روایتش را این طور ادامه می‌دهد که « در روز هفتم دی ماه سال ۸۸ حدود ۹۰ نفر از خانم ها و تعداد زیادی از برداران کفن پوش به سمت دادگستری حرکت کردند و ظهر همان روز آیت الله علم الهدی و مردم حزب الهی مشهد اقدام مشابهی را انجام دادند و به نوعی کرمانشاه شروع کننده این حرکت در کشور بود که قریب ۱۰۰۰ نفر به آنها ملحق شدند و بعد از آن برای هشتم دی ماه این اعتراض به صورت خودجوش ادامه پیدا کرد و بازتاب خوبی داشت».

و بعد از این بود حضور کرمانشاهیان در راهپیمایی های مختلف همیشه چشمگیر بوده است و پیشتازی در برگزاری روز بصیرت در دی ماه سال ۸۸ به عنوان سند افتخار کرمانشاهیان در تاریخ ثبت شد.

کرمانشاهیان همواره در طول تاریخ به خصوص پس از انقلاب اسلامی پیشتاز بوده اند؛ از حضور گسترده آن ها در مبارزه با فتنه منافقین که منجر به عملیات مرصاد شد تا صحنه های بصیرت برای مقابله با فتنه سال ۸۸ همه نشان دهنده پیشتازی کرمانشاهیان بوده است.