راه اندازی مجدد سفرهای ارزان قیمت عتبات عالیات در قالب طرح ابرار

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی آقایی با اشاره به اعزام زائران به عتبات عالیات ، اظهار کرد: پس از برپایی مراسم اربعین حسینی، اعزامهای جدید به عتبات از سرگرفته شد و زائران بسیاری در این مدت به عتبات مشرف شده اند.
وی از آغاز نامنویسی دور جدید اعزام کاروانهای سازمان حج و زیارت به عتبات خبر داد و افزود: با توجه به نزدیک شدن به بهمنماه، نامنویسی از متقاضیان سفر به عتبات در بهمن سال جاری از امروز شنبه ۸ دیماه آغاز میشود.
آقایی با بیان اینکه در این دوره یک هزار و ۵۰۰ کاروان از سوی سازمان حج و زیارت به عتبات مشرف میشوند، گفت: اعزامهای زائران عتبات در بهمنها به دو صورت هوایی و زمینی پیشبینی شده است که از ساعت ۱۰ صبح فردا ظرفیتهای کاروانها برای ثبت نام واعزام زائران به عتبات در بهمنماه باز میشود.
وی با اشاره به راه اندازی مجدد گروههای ابرار(سفرهای ارزان قیمت) گفت : با تقاضاهای زیادی که در استانهای مختلف برای تشرف در غالب گروههای ابرار وجود داشت برای اعزام این گروهها برنامه ریزی لازم بعمل آمده و علاقه مندان می توانند با مراجعه به دفاتر زیارتی تحت پوشش سازمان حج و زیارت نسبت به ثبت نام در این کاروانها و فراهم نمودن مقدمات تشرف خود اقدام فرمایند
مدبرکل عتبات سازمان حج و زیارت همچنین در خصوص هزینه و نحوه سفر زائران کاروانهای ابرار گفت: کاروان های ابرار زایران را به صورت زمینی اعزام می کنند و هزینه سفر در قالب کاروانهای ابرار در استانهای مختلف از ١/٦٠٠/٠٠٠ تا ١/٧٥٠/٠٠٠ تومان متغیر است.
آقایی افزود:این کاروانها به مانند سایر کاروانها هفت شب در عراق اقامت خواهند داشت که سه شب در نجف اشرف، سه شب در کربلای معلی، یک شب در کاظمین اقامت خواهد بود؛ زیارت سامرا و زیارت حرمین إمامین عسگریین نیز در برنامه سفر کاروانها وجود داشته و کلیه زائران از پوشش های امنیتی، بیمه ای و درمانی برخوردار هستند.
وی اظهار کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به 2 هزار و 500 دفتر زیارتی در سراسر کشور یا ثبت نام در سایت atabat org.haj.ir در این دوره نام نویسی کنند.
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