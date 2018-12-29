اظهارات جدید وزیر خارجه انگلیس درباره «نازنین زاغری» و ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس در این مصاحبه ایران را متهم کرد که نازنین زاغری رتکلیف، کارمند بنیاد تامسون رویترز را به منظور فشار دیپلماتیک بر لندن به گروگان گرفته است.

نازنین زاغری که تابعیت دوگانه ایرانی – انگلیسی دارد از بهار سال ۲۰۱۶ تاکنون به اتهام تلاش برای سرنگونی نظامی، در ایران زندانی‌ است.

جرمی هانت در مصاحبه‌ای رادیویی که روز جمعه ۷ دی انجام شد، مدعی شد: نازنین تنها کسی نیست که به منظور فشار دیپلماتیک به گروگان گرفته شده و علیرغم آنکه از هر نظر بیگناه است، در زندان بسر می‌برد.

جرمی هانت در ادامه سخنان روز جمعه خود به تجلیل از تمدن و تاریخ ایران پرداخت و گفت: «آنها می‌خواهند که از دیگر کشورها احترام ببینند اما این راهش نیست که یک زن بیگناه را زندانی کنند و من واقعا امیدوارم که آنها در افکار خود تجدید نظر کنند. ما با خیلی از کشورها در سراسر جهان اختلاف داریم، اما هیچکدام آنها آدم های بیگناه را به منظور فشار دیپلماتیک زندانی نمی‌کنند. آنها باید از این اقدامات دست بردارند».