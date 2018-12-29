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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۰۶

یک منبع نظامی:

با عقب نشینی نظامیان، جنایات جنگی آمریکا در سوریه افشا می شود

با عقب نشینی نظامیان، جنایات جنگی آمریکا در سوریه افشا می شود

یک منبع نظامی اعلام کرد که در صورت عقب نشینی نظامیان آمریکایی از سوریه ممکن است از جنایات جنگی ائتلاف آمریکا در این کشور پرده برداشته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع نظامی اعلام کرد که عقب نشینی نظامیان آمریکایی از سوریه می تواند به افشای جنایات جنگی ائتلاف آمریکا در این کشور به ویژه در خصوص عملیات مربوط به آزاد سازی الرقه بینجامد.

وی در ادامه افزود: عقبب نشینی نظامیان آمریکایی از سوریه ممکن است این جنایات جنگی ائتلاف آمریکا را که در پوشش به اصطلاح مبارزه با داعش صورت گرفته افشا کند. در جریان عملیات آزاد سازی شهر الرقه در اکتبر ۲۰۱۷ جنگنده های ائتلاف آمریکا این شهر را بارها بمباران کرده و آن را تبدیل به شهر اشباح کردند.

ائتلاف آمریکا بارها مناطق مسکونی سوریه را به بهانه مبارزه با داعش بمباران کرده است.

این منبع همچنین به سوزانده شدن اجساد آوارگان سوری در نزدیکی اردوگاه الرکبان به دست تروریستها اشاره کرد.

کد مطلب 4497980

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