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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۵۰

هنرمندان عکاس شیرازی در جمع برگزیدگان جشنواره «خانه دوست»

هنرمندان عکاس شیرازی در جمع برگزیدگان جشنواره «خانه دوست»

شیراز- ۴ هنرمند عکاس شیرازی در جمع برگزیدگان ششمین جشنواره عکس «خانه دوست» قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، با به پایان رسیدن داوری بیش از ۱۰ هزار عکس ارسالی به دبیرخانه ششمین جشنواره ملی عکس «خانه دوست» برگزیدگان این دوره از جشنواره معرفی شدند که ۴ عکاس از شیراز به مرحله نهایی راه یافتند.

بر این اساس، محمد اخلاقی و عرفان سامان فر در بخش زائران پیاده ششمین جشنواره عکس «خانه دوست» به رقابت می پردازند و طاهره رخ بخش و فرزانه چخماق ساز در بخش سیره رضوی قرار دارند.

زائرین پیاده رضوی- حالات ، توسلات و سلوک زائرین پیاده در مسیرهای بیابانی و جاده ای منتهی به حرم امام رضا (علیه السلام)، مکان های خدمات رسانی بین راهی، اهدا وقوف و نذورات آستان قدس رضوی و مردمی در قالب ارائه مستند با نگاهی تاثیرگذار در این بخش مد نظر است. درحالیکه در بخش سیره رضوی، دبیرخانه پذیرای عکس هایی بود که با مفهوم ایجاد شادی جمعی ، روحیه همیاری و همکاری اجتماعی، مودت و مهر ورزی و عکس هایی با موضوع کاروان زیر سایه خورشید؛ دبیرخانه در این بخش عکس هایی صرفا با رویکرد مستند را پذیرفت.

کد مطلب 4497985

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