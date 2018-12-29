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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

از محل تسهیلات اشتغال روستایی؛

مددجویان کمیته امداد اردبیل ۴ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند

مددجویان کمیته امداد اردبیل ۴ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند

اردبیل - مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل گفت: مددجویان کمیته امداد اردبیل از محل تسهیلات اشتغال روستایی چهار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی پیش از ظهر شنبه در کارگروه اشتغال استان اردبیل تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلاتی که در اعطای تسهیلات اشتغال روستایی مددجویان مواجه هستیم، دیر اعلام شدن سهم کمیته امداد و عدم فرصت کافی برای برنامه‌ریزی مناسب آن بود.

وی افزود: از محل اشتغال روستایی تاکنون ۴۴ میلیارد تومان اعتبار به کارگروه ملی ارسال شده که ۲۲ میلیارد تومان آن به تصویب کارگروه رسیده است.

مدیرکل کمیته امداد استان یادآور شد: با وجود اینکه مبلغ ناچیزی از ۲۲ میلیارد تومان مصوب پرداخت شده، پیش‌بینی می‌شود در پرداخت مابقی مبالغ به تصویب رسیده مشکل خاصی نداشته باشیم.

دشتی اضافه کرد: از استانداری اردبیل تقاضامندیم تا پیگیری‌های لازم را با کارگروه ملی اشتغال روستایی داشته باشد تا زمینه‌های تسهیل در واریز مبالغ مصوب شده فراهم شود.

وی ادامه داد: در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری هزار و ۷۵۰ طرح توانمندسازی مددجویان در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل پیش‌بینی شده بود که با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اجرایی شده است.

کد مطلب 4497995
محمد میرزایی ناطق

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