مددجویان کمیته امداد اردبیل ۴ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی پیش از ظهر شنبه در کارگروه اشتغال استان اردبیل تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلاتی که در اعطای تسهیلات اشتغال روستایی مددجویان مواجه هستیم، دیر اعلام شدن سهم کمیته امداد و عدم فرصت کافی برای برنامهریزی مناسب آن بود.
وی افزود: از محل اشتغال روستایی تاکنون ۴۴ میلیارد تومان اعتبار به کارگروه ملی ارسال شده که ۲۲ میلیارد تومان آن به تصویب کارگروه رسیده است.
مدیرکل کمیته امداد استان یادآور شد: با وجود اینکه مبلغ ناچیزی از ۲۲ میلیارد تومان مصوب پرداخت شده، پیشبینی میشود در پرداخت مابقی مبالغ به تصویب رسیده مشکل خاصی نداشته باشیم.
دشتی اضافه کرد: از استانداری اردبیل تقاضامندیم تا پیگیریهای لازم را با کارگروه ملی اشتغال روستایی داشته باشد تا زمینههای تسهیل در واریز مبالغ مصوب شده فراهم شود.
وی ادامه داد: در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری هزار و ۷۵۰ طرح توانمندسازی مددجویان در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل پیشبینی شده بود که با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اجرایی شده است.
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