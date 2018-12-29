ثبت نام متقاضیان سفر به عتبات عالیات آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت اعلام کرد : پس از برگزاری اعزامهای ایام اربعین ، مجددا ثبت نام برای دور جدید اعزام به عتبات از سرگرفته شده است.

با توجه به نزدیک شدن به بهمن‌ماه، نام‌نویسی از متقاضیان سفر به عتبات در بهمن سال جاری از امروز شنبه ۸ دی‌ماه آغاز می‌شود.

در این دوره یک هزار و ۵۰۰ کاروان از سوی سازمان حج و زیارت به عتبات مشرف می‌شوند و اعزام‌های زائران عتبات در بهمن‌ها به دو صورت هوایی و زمینی پیش‌بینی شده است که از ساعت ۱۰ صبح فردا ظرفیت‌های کاروان‌ها برای ثبت نام واعزام زائران به عتبات در بهمن‌ماه باز می‌شود.