  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

ثبت نام متقاضیان سفر به عتبات عالیات آغاز شد

ثبت نام متقاضیان سفر به عتبات عالیات آغاز شد

دور جدید اعزام زائران به عتبات عالیات از امروز هشتم دیماه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج و زیارت اعلام کرد : پس از برگزاری اعزامهای ایام اربعین ، مجددا ثبت نام برای دور جدید اعزام به عتبات از سرگرفته شده است.

 با توجه به نزدیک شدن به بهمن‌ماه، نام‌نویسی از متقاضیان سفر به عتبات در بهمن سال جاری از امروز شنبه ۸ دی‌ماه آغاز می‌شود.

در این دوره یک هزار و ۵۰۰ کاروان از سوی سازمان حج و زیارت به عتبات مشرف می‌شوند و اعزام‌های زائران عتبات در بهمن‌ها به دو صورت هوایی و زمینی پیش‌بینی شده است که از ساعت ۱۰ صبح فردا ظرفیت‌های کاروان‌ها برای ثبت نام واعزام زائران به عتبات در بهمن‌ماه باز می‌شود.

کد مطلب 4497999
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها