تشكيل ستاد عالي صنايع دريايي ضروري است

به گزارش خبرگزاري مهر ، پنجمين همايش صنايع دريايي كشور با صدور قطعنامه اي و با تاكيد بر ضرورت تشكيل ستاد عالي صنايع دريايي به كار خود پايان داد.

شركت كنندگان در اين قطعنامه همچنين خواستار تسريع در تصويب لايحه صنايع دريايي در مجلس شوراي اسلامي شده اند و بر تدوين لوايح مناسب در برنامه چهارم توسعه براي بخش صنايع دريايي تاكيد كرده اند.

در بخش ديگري از اين قطعنامه بر اعطاي وام مناسب توسط بانكها به پروژه هاي دريايي و تسهيل در اين امر از ضروريات توسعه و گسترش صنايع دريايي تاكيد شده است.

تاكيد بر استفاده از موقعيت استراتژيك جزاير و مناطق آزاد كشور و حضور جدي در بازارهاي بين المللي حمل و نقل ، ترانزيت كالا و صنايع دريايي به عنوان گامي موثر در جهت توسعه اقتصادي و رقابت پذيرنمودن صنايع دريايي كشور از موارد ديگر قطعنامه پاياني همايش صنايع دريايي است.

کد مطلب 44980