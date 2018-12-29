به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم محمدی صبح شنبه در جلسه کارگروه بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به میزبانی فرمانداری شاهرود بابیان اینکه کارگروههای تخصصی ویژه این مراسم در شهرستان با محوریت امامجمعه تشکیلشده است، ابراز داشت: برای برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هر دستگاه بهاندازهای که توان دارد باید هزینه کند و در انتظار بودجه مجزا نباشد زیرا در بحث انقلاب باید از همه ظرفیتها استفاده کرد.
وی بابیان اینکه محوریت برنامههای چهلمین سالگرد انقلاب توجه به گذشته، حال و آینده است، اضافه کرد: دستگاههای اجرایی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب باید انقلابی بودن را لحاظ کنند که در این راستا نمایشگاه بزرگ و محوری دستاوردهای انقلاب اسلامی در شاهرود و در محوطه شهربازی برگزار میشود که برای ایجاد آن زحمات بسیاری کشیده شده است.
فرماندار شاهرود بابیان اینکه دستگاههای اجرایی میبایست بودجه دولتی را صرف تبلیغات خود نکنند و به بیان واقعیات بپردازند، ابراز داشت: مسئولان در ارائه گزارشهای خود میبایست از اغراق بهطور جد پرهیز کنند چراکه مردم بیننده هستند و قضاوت خواهند کرد.
محمدی بیان کرد: زبانی که میتواند به بهترین نحو این دستاوردها را منتقل کند هنر است لذا دستگاههای اجرایی در برپایی مراسم باید هر کاری که انجام میدهند با عنوان چهلمین سالگرد انقلاب و با نگاه به هنرهای بومی و محلی باشد تا به بیان دستاوردهای انقلاب در حوزه کاری هر اداره به شکلی مناسب دستیابیم.
وی بابیان اینکه در برپایی چهلمین سالگرد انقلاب میبایست برای هر روز برنامهای داشته باشیم، اضافه کرد: برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب، نشستهای خبری، برگزاری کارگاههای بصیرتافزایی و صنایعدستی در دستور کار ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار گیرد.
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