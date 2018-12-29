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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۲۱

مدیرکل گمرکات کرمانشاه بیان کرد:

افزایش ۴۷ درصدی صادرات از گمرکات کرمانشاه

افزایش ۴۷ درصدی صادرات از گمرکات کرمانشاه

کرمانشاه_مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه از افزایش ۴۷ درصدی صادرات از گمرکات استان کرمانشاه خبر داد.

خلیل حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون ۲ میلیارد و ۱۰۶ میلیون و ۹۸۵ هزارو ۲۰ دلار کالا به وزن ۴ میلیون و ۲۴۶ هزارو ۸۴۱ تن از گمرکات و بازارچه های مرزی استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۴۷ درصد و از نظر وزن ۳۳ درصد افزایش داشته است.

وی با اعلام اینکه یک میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۲۷۸ هزارو ۳۸۲ دلار به وزن ۲ میلیون و ۸۱۶ هزارو ۵۹۴ تن درگمرکات کرمانشاه، پرویزخان، خسروی و پاوه اظهار و صادر شده از رشد ۷۵ درصدی ارزش و ۵۳ درصدی وزن خبر داد.

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه افزود: در سایر گمرکات کشور نیز در این مدت ۹۳۱ میلیون و ۷۰۶ هزارو ۶۳۸ دلار کالا به وزن یک میلیون و ۴۳۰ هزارو ۲۴۷ تن از طریق مرزهای استان کرمانشاه به خارج از کشور صادر شده که از نظر ارزش ۲۲ درصد و از نظر وزن نیز ۶ درصد افزایش داشته است.

وی عمده کالاهای صادراتی از طریق این گمرکات را لوازم خانه داری و پاکیزگی از مواد پلاستیکی ،نایلون پلاستیکی رولی ، سیب زمینی محفوظ شده ، گوجه فرنگی تازه یا سردکرده ، انواع کاشی دیواری ،کیسه نایلونی ، رول نایلونی، کولرهای آبی ، گرانول پلی اتیلن، و بیشترین صادرات این محصولات را به کشور عراق اعلام کرد.

حیدری مجموع اقلام صادراتی اظهار شده از گمرکات استان کرمانشاه را ۶۸۹ نوع کالا اعلام کرد و افزود: در مجموع از گمرکات استان کرمانشاه به ۳۶ کشور صادرات قطعی انجام شده است.

کاهش ۱۶ درصدی واردات

مدیرکل گمرکات استان کرمانشاه گفت: مجموع کالاهای وارداتی از طریق گمرکات استان در نه ماهه امسال ۲۴ میلیون و ۷۱۳ هزار و ۷۹۱ دلار به وزن ۱۲ هزارو ۶۴۴ تن است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۶ درصد و از حیث وزن ۲۳ کاهش داشته است.

وی بیان کرد: از این میزان ۱۹ میلیون و ۸۵۰ هزارو ۱۲۳ دلار کالای وارداتی به وزن ۳ هزارو ۶۱۸ تن ، بیشترین حجم کالاهای وارداتی استان را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی کاهش ۳۴ درصدی داشته است .

حیدری تصریح کرد: از گمرک پرویزخان ۴ میلیون و ۵۸۵ هزارو ۵۰۷ دلار کالا به وزن ۸ هزارو ۴۰۲ تن به داخل کشور وارد شده است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ازلحاظ وزنی ۲۲ درصد کاهش و از حیث ارزش نیز ۶۸ درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه در مجموع کالاهای وارداتی به استان از ۱۶ کشور وارد می ‏شود، گفت: کشورچین با ۷ میلیون و ۹۶۷ هزارو ۱۵۲ دلارکالا به وزن ۱ میلیون و ۶۱ تن جایگاه اول را در بین کشورهای طرف معامله واردات قطعی گمرکات استان کرمانشاه در ۹ ماهه امسال به خود اختصاص داده است.

مدیر کل گمرکات استان کرمانشاه گفت: همچنین کشور عراق با ۴ میلیون و ۲۶۵ هزارو ۹۴۴ دلارکالا به وزن ۷ هزارو ۳۶۱ تن و سوئیس با ۳ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۲۹۴ دلار کالا به وزن ۴۲ تن درجایگاه دوم و سوم قرار دارند.

وی افزود: بیشترین کالاهای وارد شده از طریق گمرکات استان راماشین آلات ودستگاههابرای تهیه یاتولیدصنعتی غذاها یا نوشابه ها ، موادشروع کننده وموادتسریع کننده واکنش شیمیائی وفرآورده های کاتالتیک ، آلیاژهای آلومینیوم کارنشده،جعبه فرمان برای سواری سواری کاری وانت و تراکتورکشاورزی،دستگاههای آبگرم کن وآبسردکن، تلمبه های چرخ دنده ای،نخ بسیارمقاوم ازپلی استرهاآماده نشده برای خرده فروشی و....تشکیل داده است.

کد مطلب 4498012

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