به گزارش خبرنگار مهر، با تاکید ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی و به منظور بررسی اولیه برنامه فدراسیون های کاندیدای اعزام به سی و دومین دوره بازی های المپیک، کمیته ای با حضور مشترک نمایندگان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش تشکیل شد.

اصغر رحیمی رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی کمیته ملی المپیک و علی رغبتی مدیرکل دفتر برنامه‎ریزی و نظارت حوزه ورزش وزارت ورزش افرادی به نمایندگی از این دو نهاد (کمیته و وزارت) مسئول بررسی برنامه های فدراسیون ها برای بازی های المپیک در قالب کمیته شکل گرفته هستند.

این کمیته موظف است در نشست های جداگانه با فدراسیون های المپیکی، برنامه های مورد نظر آنها درباره این بازی ها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد تا نتیجه را به ستاد عالی بازی های آسیایی و المپیک ارائه دهد. در این زمینه اولویت با فدراسیون هایی است که شانس کسب سهمیه و مدال آوری در المپیک ۲۰۲۰ توکیو به حساب می آیند اما مدیریت سرپرستی در برخی از این فدراسیون ها، عامل بازدارنده برای نشست با آنها شده است.

از میان رشته هایی که شانس کسب سهمیه برای بازی های المپیک توکیو هستند و حتی امید به مدال آوری ورزشکاران آنها هم زیاد است، رشته هایی مانند کشتی، جودو و کاراته با سرپرست اداره می شود. همین موضوع سد راه برگزاری نشست با این فدراسیون است چراکه تاکید و ترجیح کمیته دو نفره شکل گرفته و حتی ستاد عالی بر این است تا نشست های موردنظر با روسای فدراسیون ها برگزار شود که حضور مستمر و ثابت در فدراسیون مربوطه خواهند داشت.

اینکه نشست های این‌چنینی با سرپرستانی برگزار شود که در انتخابات پیش روی فدراسیون های خود، حتی نمی توانند جزو کاندیداها هم باشند، در پیشبرد برنامه ها و اهداف المپیکی کمک حال نخواهد بود. بنابراین کمیته دو نفره تشکیل شده فعلا برنامه ای برای نشست با فدراسیون های المپیکی که سرپرست دارند، در برنامه خود ندارد.

با این اوصاف بهتر است وزارت ورزش برگزاری انتخابات این فدراسیون را در اولویت قرار دهد تا با تعیین مدیریت قطعی آنها، مشکل فعلی برای بررسی برنامه های المپیکی برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته دو نفره شکل گرفته برای بررسی برنامه های المپیکی فدراسیون ها، تاکنون با دو فدراسیون وزنه برداری و تکواندو نشست داشته است. روسای این دو فدراسیون در نشست اخیر ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی نیز حضور داشتند و بخشی از برنامه های خود را ارائه کردند. البته این نشست بیشتر به مطرح شدن کم و کاستی ها و برخی مشکلات در وزنه برداری و تکواندو و از طرف روسای آنها گذشت به همین دلیل قرار بر این شد آنها در نشست دیگری برنامه های المپیکی خود را به صورت کامل ارائه دهند.