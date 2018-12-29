سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ سی و چهارمین جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور از اول دی ماه سال نود و هفت در همه دانشگاه‌های دولتی و غیرانتفاعی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز شد.

طبق دستورالعمل اجرایی جشنواره برگزاری مرحله دانشگاهی (بخش آوایی) جشنواره در دی و بهمن ماه سال جاری، آزمون رشته‌های حفظ بخش آوایی و نیز رشته‌های بخش معارفی، همزمان در تاریخ ۶ اسفند ۹۷ ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲ برگزار می‌ شود و زمان دریافت تمامی آثار بخش‌های هنری، پژوهشی، فناوری و ادبی از نیمه دوم دی ماه ۱۳۹۷ تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۸ است.