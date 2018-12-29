به گزارش خبرنگار مهر، در این ببانیه آمده است: «روز نهم دی ماه ۱۳۸۸ روزی بود که مردم بصیر در پاسخ اهانت به والاترین ارزش‌های انسانی یعنی ولایت به پاخاسته و چنان حماسه‌ای تاریخی آفریدند که تا ابدالدهر از اذهان هیچ دوست و دشمنی پاک نشود. آری سیل خروشان ملت در روز بصیرت چشم فتنه را برای همیشه تاریخ کور نمود ونشان داد که در غبار آلوده‌ترین فتنه‌ها هم می‌توان با چراغ روشنی بخش ولایت از راه قرآن و اهل بیت علیهم‌السلام دور نشد.

به درستی که پیام عاشورایی حماسه جاودان و ماندگار ۹ دی؛ تمامی مرزهای جغرافیایی و سیاسی جهان را در نوردید و کشور و نظام را در مقابل تهدیدات پیش روی خود بیمه کرد؛ حماسه عاشورایی ۹ دی؛ پژواک رسای فریاد «هیهات مناالذله» امام حسین (ع) در کربلا بود که در آسمان ایران طنین‌انداز شد و تمامی مرزهای جغرافیایی و سیاسی و انسانی را در نوردید و پیام رسا و بزرگ انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان رساند و نظام و کشور و انقلاب را در مقابل مخاطره‌های پیشروی، تهدیدات نرم و سخت و توطئه‌های شوم دشمنان صیانت و بیمه کرد.

در چهل سالگی انقلاب اسلامی، جبهه استکبار به دلیل ناکامی و شکست‌های چهل ساله، یک جنگ ترکیبی و هوشمندی را علیه انقلاب، نظام دینی و ملت ایران به جریان انداخته است.

در این جنگ ترکیبی دشمن با تمرکز بر روی ملت ایران بدنبال جداسازی آنان از نظام دینی و ولایت است. در این جنگ تمام عیار اقتصادی و رسانه‌ای که از سوی رسانه‌های آمریکایی و اپوزیسیون خارج نشین مورد حمایت محور غربی عبری عربی پشتیبانی می‌شود، نقطه محوری؛ تبلیغ ناکارآمدی و ناتوانی جمهوری اسلامی از رفع مشکلات مردم و القاء نزدیک شدن به نقطه بحرانی است و این اقدامات رسانه‌ای البته در شرایطی است که مشکلات اقتصادی جامعه با کاهش ارزش پول ملی، تورم و بیکاری تشدید شده و مردم در شرایط نسبتا سختی بسر می‌برند و دشمن نیز در صدد استفاده از وضعیت موجود برای رویارویی با نظام است.

اما برغم همه تلاش‌های دشمنان، ملت ایران در مواجهه با چنین مشکلاتی دارای ظرفیت‌ها وذخایر خاص است که همیشه محاسبات دشمن را نقش برآب کرده است؛ این ذخیره و نیروی خاص عبارت است از روح همبستگی، همدلی و وحدت ملت ایران که با امدادهای غیبی الهی در مقاطع تاریخی در مقابل تهدیدات و فتنه های خارجی و داخلی نو ظهور است. این روحیه که در بستر ارزش‌های دینی رشدکرده است، سبب تولید یک نیروی خودجوش در تاریخ معاصر ایران شده است که عناصر دینی و ملی جامعه ایران را نمایندگی کرده و همواره در مواقع خطر و بحران، جامعه را نجات داده است.

به درستی که زنده نگه داشتن این روز بزرگ، تاریخی و تاریخساز و بررسی ریشه‌ها، علل و عوامل، آثار، برکات، پیامدها و پیام‌های آن، خود نیز موجب نشر فرهنگ بصیرت افزایی و جلوگیری از جریانات نفوذ و رخنه در داخل کشور و نظام و بروز فتنه‌هایی از این دست در سالیان بعد خواهد شد.

سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل از بسیجیان، رزمندگان عاشورایی و اقشار مختلف مردم ولایت مدار و انقلابی استان اردبیل جهت حضور حماسی و با صلابت خود در مراسم گرامیداشت این روز دعوت می نماید تا بار دیگر نیز علاقه و وفاداری خود را به ولایت مطلقه فقیه اعلام و نشان داده و اعلام نمایند که، یگانه راه پیروزی، مقاومت همراه با بصیرت است؛ نه این فتنه‌ها و فتنه‌های دیگر قادر نخواهند بود که حلقه امت واحده را از ولایت جدا کند».