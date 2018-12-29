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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۱

کشتی انتخابی تیم های ملی - تهران؛

آزاد و فرنگی‌کاران برتر مجوز جام تختی را کسب کردند

آزاد و فرنگی‌کاران برتر مجوز جام تختی را کسب کردند

پرونده رقابتهای انتخابی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی برای کسب مجوز جام تختی با حضور برخی مدعیان به جز مدال آوران مسابقات جهانی بزرگسالان، زیر ۲۳ سال و جوانان بسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اول رقابت های انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی بزرگسالان با حضور کشتی گیران مدعی پوشیدن دوبنده تیم ملی به استثنای مدال آوران رقابت های جهانی بزرگسالان، زیر ۲۳ سال و جوانان طی روزهای ۵ تا ۷ دی ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.

 این مسابقات با حضور ۱۴۲ فرنگی کار و ۱۶۱ آزادکار شامل نفرات برتر مسابقات قهرمانی کشور گروه الف، ب و ج نفرات اول مسابقات عمومی، کشتی گیرانی تیم های زیر ۲۳ سال و جوانان که در مسابقات جهانی صاحب مدال نشدند و همچنین سهمیه کادر فنی و سهمیه استان ها در سه روز متوالی به صورت همزمان در دو رشته آزاد و فرنگی پیگیری شد.

مرحله اول رقابت های انتخابی تیم های ملی با استقبال خوب تماشاگران تهرانی در سالن شهدای هفتم تیر تهران همراه بود. کادر فنی تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد به عنوان اعضای کمیته فنی بر این مسابقات نظارت داشتند و با درخواست آنها نیز بین نفرات سوم این مسابقات، کشتی برگزار شد.

با توجه به صلاحدید کادر فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی، نفرات برتر این مسابقات مجوز حضور در رقابت های بین المللی کشتی جام تختی که بهمن ماه سال جاری به ترتیب در دو رشته فرنگی (۴ و ۵ بهمن ماه اندیمشک) و آزاد (۱۸ و ۱۹ بهمن ماه کرمانشاه) برگزار می شود را بدست آوردند.

در این مسابقات بیشتر کشتی گیران مطرح کشور حضور داشتند و کادرهای فنی تیم های ملی که به تازگی این مسئولیت را قبول کردند، شناخت خوبی نسبت به وضعیت کشتی کشور بدست آوردند.

کد مطلب 4498025

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