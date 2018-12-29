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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

مدیرکل امور عشایری کرمانشاه مطرح کرد؛

توزیع سالانه ۱۸ هزار تن آرد بین عشایر کرمانشاهی

توزیع سالانه ۱۸ هزار تن آرد بین عشایر کرمانشاهی

کرمانشاه_مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه از توزیع سالانه ۱۸ هزار تن آرد بین عشایر کرمانشاهی خبر داد.

حسن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سالیانه حدود ۱۸ هزار تن آرد توسط اتحادیه و تشکل‌های تعاونی میان عشایر توزیع می شود، اظهار داشت: این توزیع شامل ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن برای عشایر استان و بیش از ۶۵۰۰ تن برای روستائیان حوزه شهرستان کرمانشاه است.

وی همچنین از توزیع ۳۰ هزار کپسول گاز با احتساب ۱۰۵ میلیون تومان اعتبار مصوب جهت اجرای این پروژه خبر داد و افزود: برای هر کپسول حدود ۳۵۰۰ تومان یارانه حمل محاسبه شده است.

مدیرکل امور عشایری استان کرمانشاه افزود: همچنین به وسیله کامیون‌های تانکردار به صورت سیار حدود ۳۰۰ هزار متر مکعب آب در سال توزیع می شود.

وی با بیان اینکه این میزان توزیع با احتساب میانگین استفاده از ۳۵ دستگاه کامیون تانکر دار ۱۰ هزار لیتری در نظرگرفته شده است، افزود: هر کامیون در روز سه سرویس عملیات آبرسانی به انجام می رساند و حدود ۳۰۰ روز در سال عملیات آبرسانی سیار به عشایر اجرا می شود.

کد مطلب 4498035

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