تردد در تمامی محورهای آذربایجان غربی جریان دارد

سرهنگ عباس فرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهارداشت: در حال حاضر محور سردشت -زمزیران بارش برف قطع شده ولی تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی با اشاره به لغزنده بودن جاده های ماکو عنوان کرد: در محورهای ماکو، پلیس راه شاهین دژ، پلیس راه چایپاره-چالدران، محور برهان- مهاباد، محور ارومیه - گردنه قوشچی - سلماس ومحورسلماس -قره تپه-خوی با وجود قطع شدن بارش برف ترد بدون زنجیر چرخ امکانپذیر نیست.

سرهنگ فرمانی با بیان اینکه هم اکنون محورهای ارومیه – تبریز و ارومیه – مهاباد بارانی و لغزنده است گفت: ترافیک در دیگر محورها عادی و روان است، با توجه به لغزندگی بودن سطح جاده ها، رانندگان با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

رئیس پلیس راه آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه پلیس راه استان در طول سال جاده‌های آذربایجان غربی را به صورت مستمر کنترل می‌کند افزود: ۱۷۰ تیم کنترل محسوس و ۲۸ تیم کنترل نامحسوس امسال در قالب طرح راهداری زمستانی در جاده های استان مستقر هستند.

سرهنگ فرمانی یاد آور شد: اکیپ های پلیس راه، راهداری و هلال احمر در جاده های مواصلاتی استان مستقر و مشغول روانسازی ترافیک جاده ای هستند و عملیات برف روبی و تیغ زنی به دنبال بارش برف و کولاک هم اکنون در جاده های آذربایجان غربی در حال اجراست.