آمریکایی ها خواستار استیضاح ترامپ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، نظرسنجی مشترک موسسه افکارسنجی هریس (Harris Poll) و مرکز مطالعات آمریکا در دانشگاه هاروارد (Harvard CAPS) حاکی از آن است که بخش اعظم جامعه آمریکایی بر این باورند که باید اقداماتی علیه رئیس جمهوری این کشور صورت گیرد.
اما مردم این کشور در خصوص اینکه کنگره باید چه اقدامی در مقابل ترامپ انجام دهد، اختلافاتی دارند. این نظرسنجی از ۲۴ تا ۲۶ دسامبر (سوم تا پنجم دی) انجام شده و هزار و ۴۷۳ نفر در آن شرکت داشتند. از پاسخ دهندگان سوال شد که آیا ترامپ باید استیضاح یا بازخواست شود و یا اینکه کنگره نباید علیه وی اقدامی انجام دهد.
بنابراین نظرسنجی، ۳۹درصد پاسخ دهندگان گفته اند که ترامپ باید استیضاح و برکنار شود. همچنین ۲۰ درصد از پاسخ دهندگان اعلام کردند که رئیس جمهوری باید رسما بازخواست شود.
استیضاح رئیس جمهوری آمریکا به رای موافق اکثریت اعضای مجلس نمایندگان این کشور نیاز دارد.
در همین رابطه یک منبع آگاه به شبکه خبری «سیانان» گفته است «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا درباره اینکه نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان ممکن است او را استیضاح کنند ابراز نگرانی کرده است.
این منبع همچنین به سیانان گفته ترامپ استیضاح را یک احتمال واقع میداند ولی مطمئن نیست که اتفاق بیفتد. یک منبع دیگر در کاخ سفید به سیانان گفته دستیاران ترامپ معتقدند تنها مسئلهای که ممکن است موجب آغاز روند استیضاح شود، تخلفات مالی وکیل شخصی ترامپ، «مایکل کوهن» و پرداخت پول توسط او به زنانی است که ترامپ با آنها رابطه غیر اخلاقی داشته است.
صحبت از احتمال استیضاح ترامپ در روزهای اخیر، بعد از شکایتی که دادستانها از او در منطقه جنوبی نیویورک تنظیم کردهاند شدت گرفته است. در آن شکایتنامه، دادستانها برای اولین بار به طور مستقیم ادعا کردهاند که اقدامات غیر قانونی وکیل ترامپ به دستور شخص او انجام شده است.
دموکراتها در روزهای اخیر گفتهاند اقدامی که ترامپ انجام داده جزء «جرایم قابل استیضاح» است و او حتی ممکن است بعد از اتمام دوره اول ریاستجمهوری روانه زندان شود.
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