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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۵۰

جنبش جهاد اسلامی:

تداوم تظاهرات بازگشت نشانگر اعتماد مردم فلسطین به مقاومت است

تداوم تظاهرات بازگشت نشانگر اعتماد مردم فلسطین به مقاومت است

جنبش جهاد اسلامی فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که برگزاری تظاهرات بازگشت و تداوم آن برای چهلمین هفته متوالی حاکی از اعتماد بالای مردم فلسطین به مقاومت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسلامی فلسطین درباره تداوم تظاهرات بازگشت بیانیه صادر کرد.

بر اساس این گزارش، این جنبش در بیانیه خود اعلام کرد که برگزاری تظاهرات بازگشت و تداوم آن برای چهلمین هفته متوالی حاکی از اعتماد بالای مردم فلسطین به مقاومت است.

در این بیانیه آمده است: مشارکت گسترده مردم فلسطین در تظاهرات بازگشت حاکی از عزم و اراده قوی و محکم مردم در تداوم مبارزات خود برای رسیدن به آزادی است.

در این بیانیه تاکید شده است که نیروهای مقاومت توانایی حمایت از مردم فلسطین و دفاع از آن ها را دارند و آمادگی مقابله با اقدامات خصمانه و تروریستی رژیم صهیونیستی را در هر زمانی دارند.

کد مطلب 4498051

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