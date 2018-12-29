به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام فاطمی نسب روز شنبه در جلسه اعضای ستاد نماز جمعه شهر اقبالیه که در دفتر امام جمعه این شهر برگزار شد با اشاره به فرارسیدن سالروز حماسه ۹ دی اظهار داشت: فتنه سال ۸۸ و اتفاقاتی که در آن سال اتفاق افتاد را نمی توان موضوعات تصادفی و اتفاقی قلمداد کرد چرا که به تعبیر مقام معظم رهبری تمامی این اتفاقات از ۱۰ تا ۱۵ سال قبل برنامه ریزی شده بود.

وی با اشاره به اینکه بصیرت به عنوان اولویت اول جامعه اسلامی محسوب می شود، افزود: پیچیدگی حوادث فتنه سال ۸۸ نشان داد که رمز عبور از حوادث سهمگینی مانند فتنه ۸۸ فقط بصیرت است و مردم با بصیرت خود توانستند حماسه ای بزرگی مانند ۹ دی را رقم بزنند.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین با اشاره به اینکه بصیرت عمومی راهگشای حل معضلات است، عنوان کرد: مردم در هر جامعه ای اگر دارای ویژگی هایی مانند بصیرت، همت و اتحاد باشند مردم آن جامعه در مقابل تمامی سختی ها و حوادث ایستادگی خواهند کرد.

فاطمی نسب با اشاره به وظایف مهم و حساس اعضای ستاد نماز جمعه در سطح جامعه خاطرنشان کرد: نماز جمعه یکی از مکان هایی است که می توان با اجرای برنامه های مناسب به افزایش بصیرت در بین مردم کمک کرد.

وی با اشاره به اینکه مصلی های نماز جمعه باید مکان اجرای برنامه های مختلف و متنوع باشد، تصریح کرد: مصلی های نماز جمعه نباید محدود به برگزاری نماز جمعه باشد و باید با اجرای برنامه های مختلف و متنوع بتوانیم جوانان و نوجوانان بیش از پیش با مصلی های نماز جمعه و موضوعات فرهنگی و تربیتی آشنا کنیم.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین با اشاره به اینکه ستاد نماز جمعه شهر اقبالیه یکی از ستادهای نمونه و موفق استان قزوین است، گفت: مشارکت بالای مردم شهر اقبالیه درنماز جمعه این شهر نشان دهنده این موضوع است که امام جمعه و ستاد نماز جمعه شهر اقبالیه وظایف خود را به خوبی انجام داده اند و امیدواریم با افزایش برنامه ها و اقدامات شاهد رشد کمی و کیفی بیشر نماز جمعه شهر اقبالیه شویم.