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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۵۱

خبری از انتقال سفارت قدس نشد؛

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با رئیس‌جمهوری جدید برزیل دیدار کرد

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با رئیس‌جمهوری جدید برزیل دیدار کرد

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که به برزیل سفر کرده است، با «ژایر بولسونارو» رئیس جمهوری جدید این کشور دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی با «ژایر بولسونارو» رئیس جمهوری جدید برزیل دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو و ژایر بولسونارو متعهد به تقویت روابط دوجانبه شدند.

با این حال بر خلاف آنچه انتظار می‌رفت، هیچ بیانیه‌ای از سوی برزیل پیرامون انتقال سفارت این کشور به قدس اشغالی صادر نشد.

نتانیاهو در این دیدار عنوان کرد که رژیم صهیونیستی قادر است در بخش اقتصاد، امنیت، کشاورزی و منابع آبی به برزیل کمک کند.

گفتنی است، نتانیاهو روز پنجشنبه به منظور دیدار با بولسونارو راهی ریو دو ژانیرو شد. این اولین سفر نخست وزیری اسرائیلی به برزیل است.

کد مطلب 4498059

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