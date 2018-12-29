آتشفشان ۱۵۰ میلیون مترمربع از جزیره را بلعید!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، محققان اعلام کرده اند اندازه جزیره Anak Ktakatau در اندونزی اکنون به یک چهارم اندازه قبل از فوران کوه آتشفشانی آن کاهش یافته است.

در حال حاضر جزیره آتشفشانیAnak Ktakatau ۴۰تا ۷۰ میلیون مترمربع است و نسبت به ۲۲ دسامبر حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون متر مربع از حجم آن کاسته شده است. در این تاریخ کوه آتشفشانی جزیره فوران کرد و در پی آن سونامی جزیره را فرا گرفت.

به هرحال تحلیل های کارشناسان مقیاس فروپاشی جزیره را نشان می دهند. کارشناسان برای بررسی رویدادهای مربوط به آتشفشان این جزیره از عکس های راداری ماهواره ها استفاده کردند زیرا انبوهی از ابر بالای جزیره را پوشانده است.