به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز(شنبه) در مسجد ارک تهران برگزار شد.

در این مراسم آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، پرویز داودی، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان، علیرضا آوایی وزیر دادگستری، غلامحسین امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، حجت‌الاسلام مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام اژه ای معاون اول قوه قضاییه حضور داشتند.

همچنین آیت الله اراکی رئیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی، جهانگیر رئیس سازمان زندانها، حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این مراسم شرکت کردند.

در این مراسم پیام تسلیت آیت‌الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان عراق نیز قرائت شد.