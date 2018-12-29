تدوین و تهیه سالانه ۳ هزار پایان نامه در دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، سید حسن صدوق رئیس دانشگاه، در نشست مشترک برخی از اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه و تعدادی از مدیران ارشد گروه مپنا گفت: در حال حاضر بالغ‌ بر ۹۰۰ عضو هیئت‌علمی در دانشگاه مشغول به فعالیت هستند که بیش از نیمی از این تعداد اعضای هیئت‌علمی جوان و نخبه‌ای هستند که با دقت و توجه خاص و ویژه برگزیده‌ و به مجموعۀ دانشگاه ملحق شده‌اند، این نیروی انسانی توانمند و متخصص بازوی قدرتمندی برای بخش صنعت خواهد بود.

وی حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی را ظرفیت بزرگ دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد و گفت: هر سال نزدیک به ۳ هزار عنوان رساله و پایان‌نامه در بخش تحصیلات تکمیلی در دانشگاه تهیه و تدوین می‌شود؛ معتقدم که اگر بخشی از این‌ها به سمت صنعت و بررسی مسائل و چالش‌های کشور جهت پیدا کند، یک انقلاب علمی رخ خواهد داد و از وابستگی رها خواهیم شد.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به دستاوردها و انجام پروژه‌های مشترک میان سازمان‌های بیرونی و دانشگاه تصریح کرد: دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یک دانشگاه جامع در حوزه‌های فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی و برخورداری از اعتبار جهانی آمادگی دارد تا در پروژه‌های کلان ملّی ورود پیدا کند.

صدوق، اتکا بر اقتصاد دانش‌بنیان را راه نجات کشور دانست و تأکید کرد: برای رسیدن به توسعه، تعامل بین دانشگاه و صنعت باید ارتقاء و تعمیق یابد و به یک گفتمان تبدیل شود.