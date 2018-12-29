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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹

تدوین و تهیه سالانه ۳ هزار پایان نامه در دانشگاه شهید بهشتی

تدوین و تهیه سالانه ۳ هزار پایان نامه در دانشگاه شهید بهشتی

رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: هرسال نزدیک به ۳ هزار عنوان رساله و پایان‌نامه در بخش تحصیلات تکمیلی در دانشگاه تهیه می‌شود، اگر بخشی از این‌ها به سمت صنعت حرکت کند، یک انقلاب علمی رخ می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، سید حسن صدوق رئیس دانشگاه، در نشست مشترک برخی از اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه و تعدادی از مدیران ارشد گروه مپنا گفت: در حال حاضر بالغ‌ بر ۹۰۰ عضو هیئت‌علمی در دانشگاه مشغول به فعالیت هستند که بیش از نیمی از این تعداد اعضای هیئت‌علمی جوان و نخبه‌ای هستند که با دقت و توجه خاص و ویژه برگزیده‌ و به مجموعۀ دانشگاه ملحق شده‌اند، این نیروی انسانی توانمند و متخصص بازوی قدرتمندی برای بخش صنعت خواهد بود.

وی حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی را ظرفیت بزرگ دانشگاه شهید بهشتی عنوان کرد و گفت: هر سال نزدیک به ۳ هزار عنوان رساله و پایان‌نامه در بخش تحصیلات تکمیلی در دانشگاه تهیه و تدوین می‌شود؛ معتقدم که اگر بخشی از این‌ها به سمت صنعت و بررسی مسائل و چالش‌های کشور جهت پیدا کند، یک انقلاب علمی رخ خواهد داد و از وابستگی رها خواهیم شد.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به دستاوردها و انجام پروژه‌های مشترک میان سازمان‌های بیرونی و دانشگاه تصریح کرد: دانشگاه شهید بهشتی  به عنوان یک دانشگاه جامع در حوزه‌های فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی و برخورداری از اعتبار جهانی آمادگی دارد تا در پروژه‌های کلان ملّی ورود پیدا کند.

صدوق، اتکا بر اقتصاد دانش‌بنیان را راه نجات کشور دانست و تأکید کرد: برای رسیدن به توسعه، تعامل بین دانشگاه و صنعت باید ارتقاء و تعمیق یابد و به یک گفتمان تبدیل شود.

کد مطلب 4498083
زهرا سیفی

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