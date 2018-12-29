تندباد ۹۰ کیلومتری ساری را درنوردید

محمدرضا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۷ میلی متر بارندگی در ساری ثبت شده است، حداکثر سرعت وزش باد در مرکز استان را ۹۰ کیلومتر در ساعت بیان کرد.

وی افزود: همچنین در ۲۴ ساعت گذشته ۹.۹ میلی متر بارندگی در رامسر، ۱۳ میلی متر در نوشهر، ۳۹ میلی متر در بابلسر، ۵.۹ میلی متر در آمل، ۱۰.۹ میلی متر در قائمشهر، ۲۲ میلی متر در دشت ناز ثبت شده است.

رضوی ادامه داد: سرعت باد در رامسر ۴۷ کیلومتر برساعت، نوشهر ۶۱، بابلسر ۵۸، آمل ۷۶، قائمشهر ۶۸، دشت ناز ۵۰ و بند امیرآباد ۴۷ کیلومتر برساعت بوده است.

طبق پیش بینی هواشناسی مازندران وضعیت هوای مازندران در روز شنبه صاف تا نیمه ابری، همراه با افزایش نسبی دما گزارش شده است.