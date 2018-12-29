۷ کتاب از اساتید حوزه و دانشگاه در مصلی کاشان رونمایی می شود

حجت الاسلام عبدالصاحب حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر از رونمایی هفت کتاب از اساتید حوزه و دانشگاه در کاشان خبر داد و اظهار داشت: در راستای برنامه های سومین نمایشگاه سراسری کاشان از هفت کتاب اساتید حوزه و دانشگاه در محل نمایشگاه واقع در مصلی بقیه الاعظم کاشان رونمایی می شود.

وی با بیان اینکه این رونمایی کتاب امشب از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز می شود، افزود: مولفان این هفت کتاب مجید زجاجی و حجج اسلام حسین حسینیان، مصطفی صادقی، حسن صنعتکار هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان ضمن اشاره به اسامی این کتابها ابراز داشت: احلی من العسل زندگی نامه قاسم الحسن، ۸۵۰ نکته در سبک زندگی قرآنی، شیطان شناسی، علم و دین در چالش به زبان انگلیسی از جمله این کتب هستند.

حسینی از رونمایی تصحیح کتاب لهوف سید بن طاووس خبر داد و گفت: کتب تطور شناسی سیره نگاری و مناسبات مهاجرین و انصار نیز از دیگر کتبی است که در مجموعه هفت کتب در محل نمایشگاه سراسری کتاب کاشان واقع در مصلی بقیه الاعظم کاشان رونمایی می شود.