  1. استانها
  2. اصفهان
۸ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۵

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان:

۷ کتاب از اساتید حوزه و دانشگاه در مصلی کاشان رونمایی می شود

۷ کتاب از اساتید حوزه و دانشگاه در مصلی کاشان رونمایی می شود

کاشان - رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان از رونمایی از ۷ کتاب اساتید حوزه و دانشگاه در مصلی بقیه الله اعظم کاشان خبر داد.

حجت الاسلام عبدالصاحب حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر از رونمایی هفت کتاب از اساتید حوزه و دانشگاه در کاشان خبر داد و اظهار داشت: در راستای برنامه های سومین نمایشگاه سراسری کاشان از هفت کتاب اساتید حوزه و دانشگاه در محل نمایشگاه واقع در مصلی بقیه الاعظم کاشان رونمایی می شود.

وی با بیان اینکه این رونمایی کتاب امشب از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز می شود، افزود: مولفان این هفت کتاب مجید زجاجی و حجج اسلام حسین حسینیان، مصطفی صادقی، حسن صنعتکار هستند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان ضمن اشاره به اسامی این کتابها ابراز داشت: احلی من العسل زندگی نامه قاسم الحسن، ۸۵۰ نکته در سبک زندگی قرآنی، شیطان شناسی، علم و دین در چالش به زبان انگلیسی از جمله این کتب هستند.

حسینی از رونمایی تصحیح کتاب لهوف سید بن طاووس خبر داد و گفت: کتب تطور شناسی سیره نگاری و مناسبات مهاجرین و انصار نیز از دیگر کتبی است که در مجموعه هفت کتب در محل نمایشگاه سراسری کتاب کاشان واقع در مصلی بقیه الاعظم کاشان رونمایی می شود.

کد مطلب 4498090

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها