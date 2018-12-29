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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۵:۳۴

به کمک یک ماسک واقعیت مجازی ؛

قطرات آب و وزش باد روی صورت شبیه سازی می شوند

قطرات آب و وزش باد روی صورت شبیه سازی می شوند

ماسک واقعیت مجازی ساخته شده که علاوه بر پخش بوهای مختلف برای کاربر خود، می تواند قطرات آب و وزش بادهای سرد و گرم را روی صورت کاربر شبیه سازی کند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازنیواطلس، به تازگی یک ماسک واقعیت مجازی ساخته شده که نه تنها برخی بوها را برای کاربر فراهم می کند، بلکه می تواند باران، گرما و باد را روی صورت کاربر شبیه سازی کند.

این ماسک که Feel Real VR نام دارد با بیشتر هدست های واقعیت مجازی مانند «اوکلوس ریفت»،«گو» و غیره همخوانی دارد.

ماسک به وسیله یک قسمت آهنربایی به زیر هدست واقعیت مجازی می چسبد و از طریق بلوتوث با آن ارتباط برقرار می کند.  ۹ کپسول بوهای مختلف درون این ماسک وجود دارد که طبق دستورات، به صورت کاربر اسپری می شوند و به او کمک می کنند همزمان با تماشای مناظر، بوی آنها را حس کند.

به گفته تیم سازنده، این ماسک در نهایت می تواند ۲۵۵ بوی مختلف را برای کاربر کند. بوی قهوه اسپرسو و بوی لاستیک سوخته و گلوله نیز جز این موارد است.

ماسک واقعیت مجازی علاوه بر بوهای مختلف به قابلیت های دیگر نیز مجهز است. دستگاه های گرم و سرد کننده کوچکی درون این ماسک تعبیه شده اند تا وزش هوای خنک یا گرم به صورت را شبیه سازی کنند. به عنوان مثال به کاربر این احساس را بدهند که به یک قله یا صحرا سفر کرده است. یک سیستم اولتراسونیک یونیزه سازی نیز احساس قطرات آب را روی گونه های کاربر ایجاد می کند.

این ماسک مجهز به موتور بازخورد لمسی است.

کاربران این ماسک می توانند ویدئوهای ۳۶۰ درجه تماشا کنند.

کد مطلب 4498093

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