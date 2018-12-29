به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد شعر و ادبیات داستانی پایان هفته گذشته، میزبان نشست هم‌اندیشی دبیران استانی انجمن‌های ادبی کشور بود. در این نشست که با حضور دکتر محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی قزلی رئیس کارگروه اجرای آئین‌نامه امور انجمن‌های ادبی، دکتر اسماعیل امینی و فریبا یوسفی از اعضای کارگروه اعطای شناسه انجمن های ادبی و غلامرضا طریقی دبیر مجمع عمومی انجمن‌های ادبی کشور برگزار شد، دبیران استانی انجمن‌های ادبی به طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند.

مهدی قزلی در ابتدای این نشست ضمن خیرمقدم به حاضران، گزارشی از وضعیت انجمن‌های ادبی کشور ارائه داد.

وی با اشاره به میزان انجمن‌های ثبت‌شده در سامانه جامع امور انجمن‌های ادبی گفت: ۱۲۳۲ درخواست برای ثبت انجمن به کارگروه اعطای شناسه انجمن‌های ادبی واصل شده است که ۴۴۶ انجمن موفق به دریافت شناسه شده‌اند. از این تعداد، ۳۴۰ انجمن با گواهی ادارات ارشاد، ۹۷ انجمن با گواهی سه ادیب شناخته‌شده و ۹ انجمن هم با شناخت و تایید کارگروه شناسه خود را دریافت کرده‌اند.

مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی افزود: تاکنون علیرغم عدم دریافت بوجه مصوب، توانستیم کلیه طرحانه‌های وعده‌داده شده به انجمن‌های ادبی شناسه‌دار را پرداخت کنیم؛ ولی با دریافت بودجه تخصیص یافته تا پیش از پایان سال، می‌توانیم اتفاقات بزرگی را در انجمن‌های ادبی رقم بزنیم.

در ادامه این نشست، معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد با ابراز خرسندی از حضور در جمع دبیران استانی انجمن‌های ادبی گفت: انجمن‌های ادبی بستری برای برخاستن شاعران، داستان‌نویسان، منتقدان و پژوهشگران ادبیات است که تاکنون کمتر شاهد توجه به آنها بوده‌ایم.

وی افزود: متاسفانه تاکنون در تخصیص بودجه مصوب برای حمایت از فعالیت‌های انجمن‌های ادبی کشور ناکام بودیم که امیدوارم در این زمان باقی‌مانده تا پایان سال، بتوانیم نقصان این مهم را جبران کنیم.

جوادی سپس به نقش پررنگ انجمن‌های ادبی در رقم زدن اتفاقات مهم ادبی اشاره کرد و گفت: تاکنون فعالیتهای بسیاری درباره برگزاری جشنواره‌های استانی-منطقه‌ای یا بزرگداشت مفاخر ادبی انجام گرفته که امیدوارم با منسجم شدن انجمن‌های ادبی، این گونه کارها به دست توانای این انجمن‌ها اجرا شود.

در ادامه، دبیران استانی انجمن‌های ادبی به طرح مسائل و چالش‌های موجود در انجمن‌های ادبی پرداختند.

اختصاص سالن و امکانات برای برگزاری برنامه‌ها و اتاق ثابت در ادارات ارشاد برای انجمن‌های ادبی، ارتباط و همکاری موثر با مدیران ادارات کل ارشاد استان‌ها و طرف مشورت قرار گرفتن دبیران استانی در امور انجمن‌های ادبی، توجه ویژه به انجمن‌های ادبی در کنار تشکل‌های هنری (همانند سینما، موسیقی و تئاتر) از اهم مسائل مطرح‌شده دبیران میهمان بود.

کتر جوادی پس از استماع مسائل عنوان شده توسط دبیران استانی انجمن‌های ادبی، قول پیگیری این موارد را داد و گفت: تلاش می‌کنیم در پایان سال، میزبان دبیران استانی انجمن‌های ادبی در اجلاس مدیران و معاونان فرهنگی ادارات کل ارشاد استان‌ها باشیم تا بتوانیم عمیق‌تر و موثرتر به رفع مشکلات انجمن‌های ادبی بپردازیم.