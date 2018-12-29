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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹

معاون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:

انجمن آلزایمر سیستان و بلوچستان راه اندازی می شود

انجمن آلزایمر سیستان و بلوچستان راه اندازی می شود

زاهدان - معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: انجمن آلزایمر سیستان و بلوچستان، با حمایت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به زودی آغاز به کار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، احمد بامری اظهار داشت: با آغاز به کار انجمن آلزایمر فعالیت های آموزشی با تشکیل کارگروه‌های مرتبط، برگزاری کلاس‌های حمایتی و همایش‌هایی علمی به منظور ارتقای سواد سلامت عموم مردم در خصوص این بیماری و گروه های هدف ویژه سالمندان و میانسالان، شناسایی افراد مبتلا به آلزایمر، دوره های آموزشی ویژه مراقبین افراد مبتلا به آلزایمر، برگزار می شود.

وی ادامه داد: این انجمن در راستای ارتقای سواد سلامت و توسعه آموزش های همگانی برنامه های آموزشی شناخت و پیشگیری از بیماری آلزایمر را در قالب کلاس، کارگاه، سمینار همراه با توزیع بروشورهای مربوطه و همچنین انجام تست های تشخیصی در کانون‌های سلامت محله، مدارس، مساجد، ادارات توسعه خواهد داد.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: قرار است این انجمن، به زودی و پس از ارائه مجوز توسط استانداری سیستان و بلوچستان تشکیل و در سمن سرای سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مستقر شود.

وی گفت: کسانی که تمایل به فعالیت در این زمینه داشته باشند می توانند به عنوان سفیر این انجمن به فعالیت بپردازند.

گفتنی است، بیماری آلزایمر با شروعی تدریجی و پیشرفتی مداوم همراه است که به تدریج حافظه و توانایی های ذهنی دیگر مانند تفکر، استدلال و قضاوت افراد را تحت تاثیر قرار داده و آنها را در انجام وظایف روزانه زندگی به خصوص در دوران سالمندی با مشکل مواجه می کند.

کد مطلب 4498101

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