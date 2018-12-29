انجمن آلزایمر سیستان و بلوچستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، احمد بامری اظهار داشت: با آغاز به کار انجمن آلزایمر فعالیت های آموزشی با تشکیل کارگروه‌های مرتبط، برگزاری کلاس‌های حمایتی و همایش‌هایی علمی به منظور ارتقای سواد سلامت عموم مردم در خصوص این بیماری و گروه های هدف ویژه سالمندان و میانسالان، شناسایی افراد مبتلا به آلزایمر، دوره های آموزشی ویژه مراقبین افراد مبتلا به آلزایمر، برگزار می شود.

وی ادامه داد: این انجمن در راستای ارتقای سواد سلامت و توسعه آموزش های همگانی برنامه های آموزشی شناخت و پیشگیری از بیماری آلزایمر را در قالب کلاس، کارگاه، سمینار همراه با توزیع بروشورهای مربوطه و همچنین انجام تست های تشخیصی در کانون‌های سلامت محله، مدارس، مساجد، ادارات توسعه خواهد داد.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: قرار است این انجمن، به زودی و پس از ارائه مجوز توسط استانداری سیستان و بلوچستان تشکیل و در سمن سرای سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مستقر شود.

وی گفت: کسانی که تمایل به فعالیت در این زمینه داشته باشند می توانند به عنوان سفیر این انجمن به فعالیت بپردازند.

گفتنی است، بیماری آلزایمر با شروعی تدریجی و پیشرفتی مداوم همراه است که به تدریج حافظه و توانایی های ذهنی دیگر مانند تفکر، استدلال و قضاوت افراد را تحت تاثیر قرار داده و آنها را در انجام وظایف روزانه زندگی به خصوص در دوران سالمندی با مشکل مواجه می کند.