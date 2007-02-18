الزام مسئولان پارکینگ ها به ایمن ساختن این مکانها / پرداخت 200 میلیارد تومان خسارت بیمه بدنه خودرو

به گزارش خبرنگار مهر ، سرهنگ مقیمی در نخستین همایش ملی نقش سازمانها و نهادها در مبارزه با سرقت وسایل نقلیه که امروز برگزار شد ، گفت: راهکارهای آگاهی ناجا راهکارهای متفاوتی از جمله بالا بردن سطح ایمنی کارخانه های خودروسازی ، برخورد مناسب قضائی با سارقان و بهره گیری از تجارب بین المللی در مبارزه با سرقت را پیش رو دارد.

مدیرکل مبارزه با سرقت آگاهی ناجا تصریح کرد: انجام و برگزاری جلسه هایی با مسئولان سازمانها و صنایع مرتبط با ایمنی سازی خودروها و وسایل نقلیه از دیگر فعالیتهای پلیس آگاهی ناجا بوده است.

در ادامه این همایش ، رئیس کل بیمه مرکزی ایران گفت: در سال 84 حدود 200 میلیارد تومان صنعت بیمه در بحث بیمه بدنه خودرو خسارت پرداخت کرده است.

نوروز کهزادی افزود: نیروی انتظامی می تواند سسیستم مرکزی را برای اطلاع رسانی مناسب و به موقع به مردم و شرکتهای بیمه در مورد وسایل نقلیه کشف شده راه اندازی کند.

سید حسن حسینی ، رئیس موسسه مطالعات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از دیگر سخنرانان این همایش بود.

وی بیان داشت: در بحث سرقت وسایل نقلیه خودرو 4 عامل مال به سرقت رفته ، مالباخته ، سارق یا سارقان و مال خر و مال فروش ها دخیل هستند.

این آسیب شناس ادامه داد: در دنیای امروز یکی از لوازم رقابت در قضیه خودروسازی ایمنی این وسیله به ویژه در مسئله جلوگیری از سرقت است.

حسینی در بخش دیگری از سخنانش ، نخستین سازمان مسئول ایمنی وسایل نقلیه را خودروسازان دانست.

همچنین ، حجت الاسلام رحمانی ، رئیس سازمان عقیدتی ، سیاسی ناجا گفت: امنیت و سلامتی جسم دو خاصه مهم افراد در دنیا است. به عبارت دیگر امنیت نیاز نخستین هر آدمی است.

وی با بیان اینکه امنیت ملی هر کشوری شامل دو حوزه داخلی و خارجی می شود ، اظهار داشـت: در امنیت داخلی آن فردی دارای امنیت است که این مفهوم را بداند و برای او این ارزش قائل شده باشد.

رحمانی یاد آور شد: وقتی امنیت ویژه مردم باشد جایگاه پلیس نیز به عنوان نیروی تامین کننده امنیت داخلی مشخص می شود.

وی تاکید کرد: اگر بحث خدمت به مردم نباشد حتی دولت هم وجود و معنایی ندارد.

رحمانی تصریح کرد: هیچ حکومتی بدون مردم معنا ندارد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا متذکر شد: در هیچ جای دنیا پلیسی که برای مردم کارآمد و فعال باشد بدون حضور و مشارکت همین مردم نمی تواند به تامین کامل امنیت بپردازد.