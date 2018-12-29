به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «خانه عروسک» اثر ماندگار هنریک ایبسن از روز یکشنبه نهم دی ماه به کارگردانی احمد ارجمندی در سالن انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می رود. در این اثر نمایشی که از تاریخ یاد شده تا روز ۲۵ دی ماه ساعت ۲۱ روی صحنه می رود فائره روزبهانی، علی بهمنی، علی اصغر حبیبی، مرجان امینی راد، واروژان فرهادیان به عنوان بازیگر حضور دارند.

ترانه الیاسی و احمدرضا رادمهر دستیاران کارگردان، شروین باقری منشی صحنه، مجید قادری طراح حرکت، سعید رامشی عکاس، شقایق عوض زاده طراح صحنه، نیلوفر ارجمندی طراح لباس، پریسا نوری گریم، مجید قادری انتخاب موسیقی، اعظم مرادی ساخت تیزر، یوسف ترابی فیلمبردار پشت صحنه، محمدحسین داودی تبلیغات مجازی، آرش نیکویی و مهشید شعبانی طراح پوستر و بروشور دیگر عوامل اجرایی این اثر نمایشی را تشکیل می دهند.

احمد ارجمندی کارگردان این پروژه درباره محتوای این اثر نمایشی توضیح داد: نمایشنامه «خانه عروسک» نوشته هنریک ایبسن، کندوکاوی درباره نقش زنان در جامعه و خانواده و بازیابی ارزش‌های آنان است. این اثر از جمله آثار من در حوزه کارگردانی است که واقعا برایم پروژه دشواری بود و امیدوارم بعد از یک سال تمرین بتواند با مخاطبان ارتباط برقرار کند.