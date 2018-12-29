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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۳۷

آماده سازی انتخابی المپیک ۲۰۲۰ ؛

چهارمین تیم تورنمنت قطر مشخص شد/ امیدهای ایران در آزمونی دیگر

چهارمین تیم تورنمنت قطر مشخص شد/ امیدهای ایران در آزمونی دیگر

تورنمنت چهارجانبه دوحه با حضور تیم های ملی فوتبال امید ایران، قطر، کویت و تاجیکستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال امید ایران که با هدایت کرانچار تاکنون ۴ مسابقه تدارکاتی را برگزار کرده به دعوت فدراسیون فوتبال قطر در یک تورنمنت چهارجانبه حضور پیدا می کند.

این مسابقات از ۲۵ دی در دوحه به شکل گروهی با حضور چهار تیم آغاز خواهد شد. پیش از این گفته می شد احتمالا تیم المپیک چین هم در رقابت های چهارجانبه قطر حاضر می شود اما طبق آخرین توافقات صورت گرفته در جدول این رقابت ها تاجیکستان جایگزین چین شده و یکی از حریفان تیم امید ایران در کنار تیم های المپیک قطر و کویت به شمار می رود.

بر این اساس شاگردان کرانچار که در مرحله اول دور مقدماتی با تیم های عراق، یمن و ترکمنستان هم گروه خواهند بود در تورنمنت قطر علاوه بر دو تیم عربی فرصت رویارویی با یکی از تیم های منطقه آسیای میانه را نیز پیدا می کنند.

کد مطلب 4498150

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