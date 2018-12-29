  1. استانها
  2. سمنان
۸ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۴۴

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان:

انبار کالای قاچاق درسمنان کشف شد/جریمه۳۲میلیارد تومانی برای خاطی

انبار کالای قاچاق درسمنان کشف شد/جریمه۳۲میلیارد تومانی برای خاطی

سمنان - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان از کشف یک انبار نگهداری کالای قاچاق در سمنان خبر داد و گفت: در گزارش‌های اولیه مشخص شد که در این انبار ۱۰۰ میلیارد تومان کالا نگهداری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی صبح شنبه در نشستی با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات در سمنان بابیان اینکه یک فرد متخلف در ارتباط با جرائم اقتصادی و نگهداری کالای قاچاق در سمنان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده است، تأکید کرد: پرونده این فرد در ارتباط با نگهداری کالای قاچاق شامل لوازم‌یدکی خودرو در تعزیرات حکومتی استان مفتوح شده است.

وی افزود: طبق گزارشی که شهریور ماه ۹۷ به تعزیرات حکومتی مبتنی بر انبار کالای قاچاق در سمنان اعلام شد، مأموران تعزیرات با بررسی مکان تخلف و انبار مذکور متوجه این تخلف شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان گفت: در گزارش اولیه ارزش اقلام مکشوفه ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان شد اما پس از ارائه مدارک و مستندات توسط فرد خاطی و محرز شدن تخلف این فرد به رد مال محکوم شد.

محمدی گفت: علاوه بر رد مال و ضبط بخشی از کالای قاچاق این فرد به پرداخت ۳۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان جزای نقدی نیز محکوم‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این سنگین‌ترین پرونده قاچاق کالای استان سمنان در سال ۹۷ است.

کد مطلب 4498154

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه