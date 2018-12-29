انبار کالای قاچاق درسمنان کشف شد/جریمه۳۲میلیارد تومانی برای خاطی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی صبح شنبه در نشستی با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات در سمنان بابیان اینکه یک فرد متخلف در ارتباط با جرائم اقتصادی و نگهداری کالای قاچاق در سمنان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده است، تأکید کرد: پرونده این فرد در ارتباط با نگهداری کالای قاچاق شامل لوازم‌یدکی خودرو در تعزیرات حکومتی استان مفتوح شده است.

وی افزود: طبق گزارشی که شهریور ماه ۹۷ به تعزیرات حکومتی مبتنی بر انبار کالای قاچاق در سمنان اعلام شد، مأموران تعزیرات با بررسی مکان تخلف و انبار مذکور متوجه این تخلف شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان گفت: در گزارش اولیه ارزش اقلام مکشوفه ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان شد اما پس از ارائه مدارک و مستندات توسط فرد خاطی و محرز شدن تخلف این فرد به رد مال محکوم شد.

محمدی گفت: علاوه بر رد مال و ضبط بخشی از کالای قاچاق این فرد به پرداخت ۳۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان جزای نقدی نیز محکوم‌شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این سنگین‌ترین پرونده قاچاق کالای استان سمنان در سال ۹۷ است.