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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۴۹

کمک ۱۰۰ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به پاکستان

کمک ۱۰۰ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به پاکستان

اتحادیه اروپا ۱۰۰ میلیون یورو در زمینه آموزش عالی و توسعه اقتصادی روستایی به پاکستان کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، بر اساس تفاهم نامه ای که بین وزارت اقتصاد پاکستان و اتحادیه اروپا به امضا رسیده است، این اتحادیه نزدیک به ۱۰۰ میلیون یورو ( ۱۱ میلیارد روپیه) به پاکستان کمک می کند.

 این کمک در زمینه بهبود آموزش عالی و توسعه اقتصاد روستایی به پاکستان صورت می گیرد.

 از این مقدار چیزی بالغ بر ۵۰ میلیون یورو در  زمینه آموزش عالی به مصرف خواهد رسید که طبق یک برنامه ۵ ساله برای بهبود نظام آموزشی در ایالت «سند»،  اقداماتی در جهت دسترسی جهانی به آموزش های کیفی و همچنین فراهم کردن زمینه در جهت رشد و شکوفایی جوانان و ایجاد فرصت های شغلی و سهیم شدن آنها در آموزش عالی و حرفه ای صورت می گیرد.

۵۰ میلیون یورو دیگر نیز در زمینه توسعه اقتصاد روستایی در ایالت های سند و بلوچستان پاکستان به مصرف خواهد رسید.

کد مطلب 4498158

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