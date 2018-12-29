کمک ۱۰۰ میلیون یورویی اتحادیه اروپا به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داون نیوز، بر اساس تفاهم نامه ای که بین وزارت اقتصاد پاکستان و اتحادیه اروپا به امضا رسیده است، این اتحادیه نزدیک به ۱۰۰ میلیون یورو ( ۱۱ میلیارد روپیه) به پاکستان کمک می کند.

این کمک در زمینه بهبود آموزش عالی و توسعه اقتصاد روستایی به پاکستان صورت می گیرد.

از این مقدار چیزی بالغ بر ۵۰ میلیون یورو در زمینه آموزش عالی به مصرف خواهد رسید که طبق یک برنامه ۵ ساله برای بهبود نظام آموزشی در ایالت «سند»، اقداماتی در جهت دسترسی جهانی به آموزش های کیفی و همچنین فراهم کردن زمینه در جهت رشد و شکوفایی جوانان و ایجاد فرصت های شغلی و سهیم شدن آنها در آموزش عالی و حرفه ای صورت می گیرد.

۵۰ میلیون یورو دیگر نیز در زمینه توسعه اقتصاد روستایی در ایالت های سند و بلوچستان پاکستان به مصرف خواهد رسید.