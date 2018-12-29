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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۰۴

گزارش تصویری تشریحی؛

استراحتگاه تفریحی با سقف خورشیدی ساخته شد

استراحتگاه تفریحی با سقف خورشیدی ساخته شد

یک استراحتگاه در جزایر مالدیو ساخته شده که سقف آن با پنل های خورشیدی پوشیده شده است و بدون نیاز به منابع انرژی دیگر می تواند برق جزیره را تولید کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت معماری Yuji Yamazaki در نیویورک، استراحتگاه Maldives Private Island Kusadoo را طراحی کرده که در این اواخر در مالدیو افتتاح شد. تمرکز اصلی این طرح حفظ محیط زیست است و درهمین راستا سقف کامل سازه با پنل های خورشیدی پوشیده شده است.

این شرکت برای طراحی استراحتگاه تفریحی پنل های خورشیدی را در طرح کلی جزیره به کار برده و امیدوار است قابلیت های جذب گردشگر با حفظ محیط زیست را نمایش دهد.

به طور معمول پنل های خورشیدی در مناطقی دورافتاده در جزایر مالدیو قرار دارند و به نظر نمی رسد چندان کارآمد باشند اما در Kudadoo سقف خورشیدی کامل مشخص و کار آمد است.

 سیستم خورشیدی  این جزیره ۳۲۰kWp است. kWpحداکثر برق تولیدی در سیستم های خورشیدی است.

این سیستم می تواند جزیره ۳ هکتاری را بدون نیاز به ذخیره انرژی دیگری مانند بنزین تامین کند. علاوه برآن پیش بینی می شود هزینه نصب کامل سیستم خورشیدی طی ۵ سال به طور کامل بازپرداخت شود.

واحد های مسکونی جزیره از مواد حافظ محیط زیست  ساخته شده اند.

کد مطلب 4498162

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