به گزارش خبرگزاری مهر، رضا گل محمدی در حاشیه آخرین تمرین تیم وزنه برداری جوانان، درباره حضور دو وزنه‌بردار تهرانی در این مرحله از اردوها عنوان کرد: این دو ورزشکار از شهرستان های پرند و اسلامشهر در اردو حضور دارند که به صحبت های آنها گوش دادیم و بخشی از گلایه‌های آنها را به طور حتم رسیدگی خواهیم کرد. بخشی دیگر از این مشکلات هم قابل حل است. تمرینات این ورزشکاران مستلزم تجهیزات مناسب است که در اختیار هیات وزنه برداری قرار می گیرد.



وی در خصوص حمایت از قهرمانان این استان تصریح کرد: در جهت حمایت از ورزشکاران، ستاد بازیهای المپیک و آسیایی را تشکیل داده ایم که بزودی طی مراسمی، جوایز ورزشکاران قهرمان به آنها اهدا می شود. در ضمن بسته های حمایتی برای هیات های موفق و مدال آور نیز در نظر گرفته شده که عملیاتی خواهد شد.



رئیس اداره ورزش و جوانان تهران در مورد اقدامات زیر بنایی و فعالیت ویژه هیات تهران در حوزه استعدادیابی اظهار داشت: یکی از مدیران خوب ارشد کشور در رشته وزنه برداری استان تهران حضور دارند. فرهادی دارای جایگاه ویژه ای در مدیریت شهری تهران هستند که حضور چنین شخصیتی تایید می کند نگاه من به وزنه برداری ویژه است.



گل محمدی در پایان خاطر نشان ساخت: ما هم تمام تلاشمان بر این است با وجود بضاعت اندکی که داریم و با کمک های فدراسیون، این هیات را حمایت کنیم. امیدوارم تمام این اقدامات به مدال المپیک و جهان بیانجامد که با توجه به ظرفیت استان و تلاشی که هم اکنون در حال انجام است، این هدف دور از دسترس نیست.