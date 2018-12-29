صادرات تسلیحاتی در آلمان کاهش پیدا کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، وزارت اقتصاد آلمان با انتشار گزارشی اعلام کرد: صادرات تسلیحات آلمان در سال ۲۰۱۸ میلادی در مقایسه با سال های گذشته با کاهش روبرو بوده است.

در گزارش وزارت اقتصاد آلمان آمده است: صادرات تسلیحات آلمان تا روز ۱۳ دسامبر بالغ بر ۴ میلیارد و ۶۸۰ میلیون یورو بوده است که این رقم در مقایسه با سال گذشته که بالغ بر ۶ میلیارد و ۲۴۰ میلیون یورو بوده با کاهش مواجه شده است.

این در حالی است که در سال ۲۰۱۸ حجم مجوز صادرات تسلیحات برای سومین سال متوالی کاهش یافته بود. بالاترین میزان ارزش صادرات تسلیحاتی در سال ۲۰۱۵ بود که با ۷ میلیارد و ۸۶۰ میلیون یورو رکورد صدور تسلیحات آلمان را داشت.