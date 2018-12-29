ضرورت مهار سیلاب در حوزه های آبخیز مرزی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، ابوالقاسم حسین پور گفت: با توجه به شرایط اقلیمی کشور، تنگنای آب و بلایای طبیعی چون سیل، خشکسالی و فرو نشست زمین که بواسطه تغییرات و نوسانات اقلیمی تشدید شده است، ضرورت چاره اندیشی در حفظ منابع و بهره برداری از ظرفیت های موجود در سطح حوزه های آبخیز مرزی را دو چندان نموده است.

حسین پور در تشریح گستره این قابلیت در کشور افزود: حوزه های آبخیز مرزی، ساحلی و جزایر با وسعت بیش از ۲۵ میلیون هکتار در ۱۶ استان کشور واقع شده اند.

وی تصریح کرد: استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، مازندران و گیلان در برگیرنده آبخیزهای مرزی کشور هستند که تاکنون ۲ میلیون هکتار از حوزه های مذکور تحت پوشش مطالعه و اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری قرار گرفته است و سطحی معادل ۲۳ میلیون هکتار از حوزه های آبخیز مزبور نیازمند اجرای فعالیت و مهار سیلاب هایی است که از پهنه سرزمینی کشور خارج می شوند.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخواندری سازمان جنگل ها اضافه کرد: سیستان و بلوچستان با ۲۰.۵ درصد بیشترین سطح و خراسان شمالی با ۱.۷ درصد کمترین سطح از حوزه های آبخیز مرزی کشور را به خود اختصاص داده اند.

حسین پور گفت: در حوزه های آبخیز مرزی کشور ۹۲ شهر وجود دارد که می تواند به لحاظ توسعه پایدار در برابر مخاطرات محیطی مانند سیل که شاهد رخداد ۲۱۷ مورد سیل طی دهه ۹۰ در این پهنه بوده ایم، به عنوان نقاط پر خطر در برنامه ریزی ها لحاظ و از سوی دیگر حقابه کشورمان از بارش های این خطه با رعایت معیارهای هیدرولوژی فراسرزمینی و سهم ایران از منابع آب های سطحی مشترک بعنوان فرصت در نوار مرزی کم برخوردار کشور مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی در پایان خواستار توجه ویژه به مهار سیلاب حوزه های آبخیز مرزی کشور در بودجه سال ۹۸ و سنوات آتی برنامه ششم شد و ابراز امیدواری کرد با اختصاص اعتبارات لازم، فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری در بیش از ۹۰ درصد سطوح باقیمانده حوزه های مرزی کشور اجرا شود.

شایان ذکر است نوار مرزی و ساحلی کشور به عنوان نمادی از اقتدار ملی در روابط بین المللی و پیشانی تعامل با دنیا به حساب می آید و توسعه این مناطق ضمن کمک به ایجاد تعادل های منطقه ای با استفاده پایدار از منابع طبیعی و زیست بوم های مرزی کشور، تضمین کننده امنیت مناطق داخلی و نمایانگر توسعه یافتگی کشور به شمار می رود.