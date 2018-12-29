آیتالله عباس کعبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بودن حماسه ۹ دیماه اظهار کرد: ۹ دی امسال در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است و به نظر من از اهمیت فراوانی برخوردار است. مردم ایران ۴۰ سال است با توطئههای پیچیده دشمنان انقلاب اسلامی به سرکردگی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دنبالهروهای آنان باقدرت تمام، مقاومت و از آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کرده است.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در این چهل سال ملت ایران همواره روبهجلو حرکت کرده است و این توطئههای هیچگاه پیشرفتهای ملی، منطقهای و بینالمللی ملت ایران را متوقف نکرده است.
آیتالله کعبی با اشاره به اینکه در این مدت ملت ایران به پیشرفتهای شگرفی دست یافته است، بیان کرد: رشد علمی ایران اکنون ۱۱ برابر میانگین جهانی است، ما سیزدهمین قدرت نظامی دنیا هستیم، جزو ۶ کشور برتر در زمینه فناوری نانو به شمار میرویم، جزو ۱۰ کشور دنیا هستیم که دارای فناوری طراحی و پرتاب ماهواره هستیم و ... و در این در حالی است که ما در این چهل سال همواره در معرض انواع تحریمها و توطئههای پیچیده و خبیثانه دشمن قرار داشتهایم.
وی تصریح کرد: در این مدت هرچه قدر دشمنان ملت، ضعیفتر شدهاند، ما قویتر شدهایم به همین دلیل آنها به سمت استفاده از طرحهای براندازی رفتند؛ یعنی از جنگ سخت به سمت جنگ نرم رفتند. آنها تمام قدرت خود را برای راهاندازی فتنه ۸۸ با الگو گیری از کودتای مخملین که در برخی کشورها نتایج مناسبی برای دشمنان به دست آمده بودند، به کار گرفتند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: به نظر من برخلاف اینکه گفته میشود، فتنه ۸۸ نزاع بین چپ و راست بود من چنین نظری ندارم بلکه عقیده دارم این فتنه یک حرکت بسیار پیچیده و حسابشده برای براندازی نظام از سوی آمریکا و برخی دشمنان قسمخورده این کشور بود.
آیتالله کعبی بیان کرد: روز ۹ دی در واقع روز مقابله ملت ایران با طرح براندازی دشمن با محوریت ولایت بود. ۹ دی روز بصیرت و حضور در صحنه حق علیه باطل بود. این روز، روز هوشیاری ملت ایران در برابر همه فتنهها بود. دشمن با جنگ نرم به مقابله با ملت ایران آمده است و در برابر آن ما باید نیز قدرت نرم تولید کنیم.
وی تصریح کرد: البته دشمن بیکار ننشسته است و فتنههای جدید را در سر دارد. البته این بار فتنهها مثل سال ۸۸، سیاسی نیستند بلکه اعتقادی و اخلاقی هستند؛ یعنی اینکه دشمن به سمت تضعیف باورهای مردم میرود و به دنبال ترویج اباحه گری، تخریب روحانیت اصیل و بیدار، ناکارآمد جلوه دادن نهادهای انقلابی و ترویج سبک زندگی غربی در میان مردم خواهد بود. در این میان نفوذ جریان غربگرا برای بازتولید فتنه قطعاً یکی از راهکارهای دشمن است.
عضو مجلس خبرگان رهبری، یکی دیگر از اهداف دشمن را فتنه اقتصادی، ایجاد زمینههای سازش با دشمن و ترویج یاس و ناامیدی دانست و گفت: امروز هم برخیها با تکرار شعارهای فتنه گران در لایههای مدیریتی کشور نفوذ کردهاند. آنها امروز بهجای اینکه مشکلات معیشتی مردم را حل کنند خود مدعی شدهاند و مشکلات را به سمت دیگری حواله میدهد در حالی که خود مسبب اصلی این وضعیت در کشور هستند و این خود نوعی فتنهگری است.
آیتالله کعبی بیان کرد: امروز اگر مشکلات کشور ریشهیابی شود، ریشه همه آنها در دست همان افرادی است که شعار «دوباره تکرار میکنیم» را دادهاند است. بیشک امروز همین برجام است که اوضاع معیشتی مردم را پیچیدهتر و سختتر کرده است ولی ملت ایران همچنان در صحنه دفاع از انقلاب هستند و با محوریت ولایت، راه فتنههای جدید را سد میکنند.
وی در خصوص راه مقابله با فتنههای جدید بیان کرد: امروز با تقویت باورهای دینی مردم و حرکت بر پایه اقتصاد مقاومتی بهراحتی میتوان توطئههای جدید را خنثی کرد.
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