محور «گرین» با تلاش راهداران نهاوند بازگشایی شد

محمدموسی مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با آغاز بارش برف در محورهای نهاوند و به ویژه وجود کولاک زمینی و هوایی در محور گرین ۱۰ نفر از نیروهای راهداری این شهرستان به همراه ۷ دستگاه ماشین آلات سبک، نیمه سنگین و سنگین در این محور مستقر شدند.

وی افزود: به همین منظور ۱۹۰ تن ماسه و نمک برای بازگشایی این محور استفاده و ۳۴۰ کیلومتر باند نیز عملیات برفروبی انجام شد.

مومنی بیان کرد: با توجه به وجود کولاک و لغزندگی محور با هماهنگی پلیس راه تریلی های تک محور ملزم به استفاده از زنجیرچرخ شدند.

رئیس راهداری نهاوند با اشاره به روان بودن تردد در محورهای ارتباطی این شهرستان عنوان کرد: راهدارخانه مرکزی، گرین و فیروزان در این شهرستان در فصل زمستان در آماده باش کامل قرار دارند.

وی گفت: به منظور انجام عملیات راهداری زمستانی ۵ هزار تن ماسه و نمک در راهدارخانه شهرستان نهاوند ذخیره شده است.