«آیت الله طاهری» در مقابل جریان های انحرافی سازش ناپذیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی ظهر شنبه در نخستین همایش حبیب انقلاب اسلامی که به مناسبت بزرگداشت آیت الله سید حبیب طاهری گرگانی برگزار شد، اظهار کرد: آیت الله طاهری انسان ساده زیستی بود و در مسیر تبلیغ ثابت قدم بود، به همین منظور طی مدت ۶ ماه سه بار تبعید شد اما به هر کجایی که تبعید می شد کار خود را با قدرت ادامه می داد.

وی با بیان اینکه عمده حیات طیبه مربوط به آخرت است اما مصادیقی از حیات طیبه برای آیت الله طاهری در دنیا نمایان شده بود، افزود: توفیق و طاعت بندگی خدا، خوش نامی، علاقه مندی اهل ایمان به او، همسر و فرزندان شایسته و ... مصادیقی از حیات طیبه ایشان در این دنیاست.

معلمی گفت: سازش ناپذیری آیت الله طاهری با جریان انحرافی موجب ترور او شد و اگر کوچکترین انعطافی در مقابل جریان های انحرافی از خود نشان می داد ترور نمی شد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فرا رسیدن ۹ دی اظهار کرد: جریان خزنده برای ساقط کردن نظام از همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی شروع به کار کرد.

وی افزود: نهضت مشروطیت با فتوای عمامه به سران به میدان آمدند و پیروز شدند اما صحنه را رها کردن و همین امر موجب نفوذ بیگانگان شد اما در جریان انقلاب اسلامی این گونه نبود و امام راحل صحنه را رها نکرد.

معلمی گفت: جریان بعد از انتخابات سال ۸۸ خیانت به اصل نظام بود و کار به جایی رسید که بنیان نظام را تخریب کنند اما این شعار که دست خدا بر سر ماست خود را نمایان کرد.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان افزود: امام راحل زمانی می گفت اگر دیدید دشمن از شما تعریف می کند به کار خود شک کنید و در آن زمان فتنه وارد عرصه ای شدیم که انگلیس و آمریکا و منافقین و سلطنت طلب ها از ما حمایت می کردند.

وی افزود: افرادی که موجب ایجاد فتنه شدند چرا عنوان نکردند که دشمن از آن ها سواستفاده کرده است؟ خودشان با این کار موجب شدند از قطار انقلاب پیاده شوند.