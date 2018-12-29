خنثی سازی نقشه های دشمنان با حضور گسترده و مقتدرانه مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی پیش از ظهر شنبه در همایش یوم الله ۹ دی که در سالن شهرداری ورامین برگزار شد، اظهار داشت: واژه چهل در دین ما به معنای بلوغ و تکامل است و این یک فرصت بزرگ برای نشان دادن قدرت حکومت اسلامی در مقابل تمام سیاست های خصمانه دشمنان انقلاب است.

وی با بیان این که دشمنان نظام اسلامی در ابتدای انقلاب عنوان کرده بودند که ایران ۶ ماهگی این انقلاب را نخواهد دید، افزود: امروز سلطه گران غرب باید ببینند که این انقلاب مردمی همچنان بعد از ۴۰ سال با قدرت در منطقه حکومت دارد و تا امروز هیچ خدشه ای به ارزش ها و آرمان های آن وارد نشده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران ادامه داد: اگر امروز هم مشکلاتی در حوزه اقتصادی و در رابطه با وضعیت معیشیتی مردم وجود دارد ارتباطی با ارزش های انقلاب ندارد و عملکرد نظام دینی در این حوزه نیز قابل دفاع است و تنها عامل مشکلات اقتصادی را باید در سومدیریت برخی مدیران جست و جو کرد.

محمودی گفت: روز ۹ دی حرکت ملت ایران در برابر همه دشمنان بود، که نمونه آن در تاریخ اسلام جنگ احزاب بود، که همه گروه های دشمنان و مشرکین علیه مسلمین دست به دست هم دادند، فتنه ۸۸ جنگ احزاب بود، آمریکا، اسراییل، فرانسه، انگلیس، هرچه افراد ضد انقلاب، گروه های داخلی، خارجی و ... با پول، ماهواره و اسلحه به جنگ ارزش های انقلاب و ولایت آمدند.

امام جمعه موقت ورامین گفت: خداوند متعال می خواست با حضور ده ها میلیونی مردم در ۹ دی طومار دشمنان در هم پیچیده شود، فتنه گران به عاشورا جسارت کردند و عاشورا نیز به داد این ملت رسید و آن حرکت بزرگ و تاریخی رخ داد و ورامینی ها نیز کفن پوش و با پای پیاده به سوی تهران و مقابل دفتر مقام معظم رهبری حرکت کردند و رسانه ها این اقدام مردم ورامین را «تکرار تاریخ» نامیدند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به اینکه وظیفه امروز خیلی مهم و حساس است گفت:حضور گسترده و مقتدرانه مردم در صحنه راهپیمایی و اعلام حمایتشان از نظام اسلامی می تواند بسیاری از نقشه های دشمنان انقلاب را خنثی کند.