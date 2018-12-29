مکان های برگزاری مراسم ۹ دی در مناطق مختلف ایلام اعلام شد

حجت الاسلام علی چراغی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ضمن گرامیداشت حماسه ۹ دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت از امت همیشه در صحنه و بزرگوار استان ایلام دعوت می کنیم فردا با حضور گسترده خود در مراسماتی که در سطح استان برگزار می شود حضور گسترده ای داشته باشند.

وی با اشاره به مکان های برگزاری مراسم ۹ دی در شهر ایلام و شهرستان های استان افزود: این مراسم در شهر ایلام فردا از ساعت ۹:۳۰ صبح در محل مصلی بزرگ امام خمینی(ره) و با حضور دکتر علی محمد نائینی مشاور فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس ستاد ۹ دی کشور در محل مصلی برگزار خواهد شد.

چراغی پور افزود: این مراسم در شهرستان آبدانان ساعت ۹ صبح مکان مسجد صاحب الزمان(عج)، شهرستان ایوان ساعت ۱۰ صبح مکان مسجد حضرت امام حسن مجتبی(ع)، شهرستان دهلران ساعت ۹ صبح مکان مسجد جامع، شهرستان دره شهر ساعت ۱۰:۳۰ صبح مکان مسجد جامعف شهرستان سیروان ساعت ۱۰ صبح مکان مسجد جامع، شهرستان چرداول، سرابله ساعت ۹:۳۰ صبح مکان مسجد حضرت ولی عصر(عج)، شهرستان بدره ساعت ۱۰ صبح مکان مسجد جامع، شهرستان ملکشاهی ساعت ۹:۳۰ صبح مسجد جامع، شهرستان مهران ساعت ۱۰ صبح مکان مسجد جامع برگزار می شود.

چراغی پور افزود: همچنین در مراکز بخش ها نیز مراسمات ویژه یوم الله ۹ دی برگزار خواهد شد.