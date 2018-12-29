به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی فرنگی طی روزهای ۱۲ تا ۲۱ دیماه در خانه کشتی تهران برگزار می شود که اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پویا ناصرپور (خوزستان) – مسلم نادری خادم (خراسان رضوی) محمد حسینوند پناهی (خوزستان) مصیب اکبری (تهران)

۶۰ کیلوگرم: مهرداد مردانی (خوزستان) علیرضا نجاتی (قم) مهدی محسن نژاد (خوزستان) علیرضا کارگر (فارس) شیرزاد بهشتی طلا (توابع تهران)

۶۳ کیلوگرم: محسن حاجی پور (مازندران) محمد نوربخش (تهران) میثم دلخانی (فارس) سامان عبدولی (خوزستان) محمدجواد رضایی (قم)

۶۷ کیلوگرم: محمد الیاسی (خوزستان) یوسف حسینوند (خوزستان) حامد تاب (خوزستان) حسین اسدی (خوزستان)

۷۲ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس) علی ارسلان (مازندران) امین کاویانی نژاد (خوزستان) عرفان سعادتی فر (تهران)

۷۷ کیلوگرم: محمدعلی گرایی (فارس) پژمان پشتام (تهران) رسول گرمسیری (خوزستان) علی نوروزی (توابع تهران) سامان نجم سهیلی (لرستان)

۸۲ کیلوگرم: سعید عبدولی (خوزستان) مهدی ابراهیمی (قم) پیام بویری (خوزستان) یوسف قادریان (البرز) هادی علیزاده پورنیا (قم)

۸۷ کیلوگرم: حسین نوری (البرز) رامین طاهری (خوزستان) محمدهادی ساروی (مازندران) میلاد خسروی (اصفهان)

۹۷ کیلوگرم: مهدی علیاری (تهران) علی اکبر حیدری (قم) ادریس ابراهیمی (کردستان) ابوالفضل سید مهدوی (توابع تهران)

۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی (تهران) امیر قاسمی منجزی (خوزستان) علی اکبر یوسفی (مازندران) امیرمحمد حاجی پور (مازندران)

سرمربی: محمد بنا

مربیان: ناصر نوربخش (تهران) ایرج اسفندیاری فر (تهران) رسول جزینی (اصفهان) بهروز حضرتی پور (تهران) دو مربی به معرفی هیأت کشتی استان های خوزستان و مازندران

ماساژور: محمدعلی علیزاده

متخصص تغذیه: رامین امیرساسان