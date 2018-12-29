شهرک علم و نوآوری عالم آل محمد (ص) راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی نژاد نوری معاون علمی آستان قدس رضوی در نشست خبری احداث شهرک علم و نوآوری عالم آل محمد (ص) که در دفتر آستان قدس رضوی برگزار شد، گفت: آستان قدس رضوی در راستای توسعه فرهنگ رضوی ماموریت هایی دارد که از جمله آن پیشرفت علمی و تحقق اقتصاد دانش بنیان است.

وی افزود: یکی از ظرفیت هایی که از گذشته توسط مردم وجود داشته، وقف و نذر بوده است که اینها برای توسعه فرهنگ رضوی هستند.

نوری تصریح کرد: از قدیم دانشگاه علوم اسلامی رضوی، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) و بنیاد پژوهش های اسلامی در زمینه آموزش خبرگان اسلامی حوزه های علوم مختلف در آستان و کل کشور فعال بوده اند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین اقدامات متنوعی توسط آستان قدس رضوی برای تحقق اقتصاد مقاومتی به واسطه اقتصاد دانش بنیان گام هایی برداشته است.

مهدی نژاد با تأکید بر اینکه محرومیت زدایی و کمک به مستمندان با ایجاد ظرفیت و کسب و کارهای مناسب امکان پذیر است، گفت: ما درصدد هستیم این اقدام را در آستان قدس رضوی فراهم کنیم.

وی با تأکید بر اینکه توسعه علمی و استفاده از علم در آستان قدس رضوی یک امر لازم و حیاتی است، گفت: با نگاه به آینده و ضرورت هایی که در پیش داریم و با توجه به تحولات کلی باید خود را آماده کنیم و بخشی از اقدامات را از امروز پیاده سازی کنیم تا در شرایط سخت دست به اقدامات سنگین نزنیم.

معاون علمی آستان قدس رضوی ادامه داد: اگر اکنون تأثیرگذار باشیم، در شرایط سخت اقداماتمان می تواند موثر واقع شود.

وی تأکید کرد: در همین راستا درصدد آمدیم که شهرک علم و نوآوری عالم آل محمد (ص) را در مشهد راه اندازی کنیم؛ مطالعات راه اندازی این شهرک ۲ الی ۳ سال زمان برده تا بتوانیم چنین ظرفیتی را به واسطه آن در آستان قدس رضوی ایجاد کنیم.

نوری با اشاره به اهداف راه اندازی شهرک علم و نوآوری عالم آل محمد (ص) در مشهد گفت: تحول در آموزش و پژوهش هدفمند و حرکت به سمت کارآفرینی و اشتغال با تکیه بر علوم و فرهنگ رضوی از جمله اهداف راه اندازی این شهرک محسوب می شود. این شهرک می تواند آموزه ها و درس ها را وارد صحنه عمل کند تا یک نمونه مناسب برای شهرک ها ایجاد کند.

معاون علمی آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه افزایش اشتغال مفید دانش آموختگان دانشگاهی و ایجاد فضای مناسب کار برای افراد خلاق و مبتکر از دیگر اهداف این شهرک به شمار می رود، گفت: توسعه ظرفیت و زیرساخت ها برای پاسخگویی به حجم متقاضیان و نگاه به آینده، توجه به زیرساخت های فرهنگی و ارزش های بنیادی، شتاب بخشی به پیشرفت علمی به معنای واقعی و کسب سرآمدی علمی در منطقه و جهان مبتنی بر چشم انداز و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت از دیگر اهداف راه اندازی شهرک علم و نوآوری محسوب می شود.

به گفته وی، افزایش اشتغال مفید دانش آموختگان دانشگاهی و ایجاد فضای مناسب کار برای افراد خلاق و مبتکر و شبکه سازی ظرفیت های موجود با ظرفیت های تأسیسی به صورت هدفمند به عنوان یک کارکرد مهم و هدایتگر از دیگر اهداف راه اندازی این شهرک محسوب می شود.

به گفته نوری، امام رضا (ع) به عالم آل محمد معروف است و ما به شکل عملیاتی کمتر از این ویژگی بهره برده ایم.

معاون علمی آستان قدس رضوی افزود: خراسان رضوی ۲۵۰ هزار دانشجو دارد که بالغ بر ۵۰ هزار نفر در رشته های ارشد و دکتری تحصیل می کنند و سالانه ۲۰ هزار نفر فارغ التحصیل می شوند؛ که از این تعداد ۱۰ هزار نفر در مشهد مشغول به کار می شوند.

وی ادامه داد: این ظرفیت موجود پاسخگوی حجم عظیمی از فارغ التحصیلان نیست، از این رو شهرک می تواند بهترین جایگاه برای فارغ التحصیلان باشد و اشتغال مفید برای دانش آموختگان ایجاد کند.

نوری با بیان اینکه مقام معظم رهبری به حفظ شتاب پیشرفت علمی کشور تأکید دارند، گفت: ایشان می فرمایند علم، اقتدار و فرهنگ هر سه اقتدار ملی هستند و باید همه در این راستا کمک کنند.

معاون علمی آستان قدس رضوی افزود: آستان قدس رضوی با ماموریت خود می تواند در راستای فرمایشات رهبری گام بردارد.

وی ادامه داد: شهرک علم و نوآوری عالم آل‌محمد از ابتدا یک نگاه فرهنگی دارد و مناسبات اسلامی را در نظر گرفته است که مبتنی بر آموزش‌های اسلامی باشد. همچنین این شهرک در راستای تمدن‌سازی مبتنی بر فرهنگ تمدنی حرکت می‌کند.

معاون علمی آستان قدس رضوی افزود: بر اساس طراحی و پیش‌بینی‌هایی که شده، این شهرک می‌تواند ظرفیت مکمل و افزاینده‌ی ظرفیت‌های موجود برای ایجاد قطبیت در منطقه باشد.

مهدی‌نژاد نوری تأکید کرد: این یک کار درازمدت و چشم‌اندازی است که کارکرد آن از روز کلنگ‌زنی آغاز خواهد شد.

کلنگ‌زنی شهرک علم و فناوری عالم آل‌محمد در یازدهم دی ماه

وی با بیان اینکه مراسم کلنگ‌زنی شهرک علم و فناوری عالم آل‌محمد روز سه‌شنبه یازدهم دی ماه توسط تولیت آستان قدس رضوی بر زمین زده می‌شود، گفت: بعد از سه سال، اولین ساختمان‌های آن مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت و در افق ۱۵ ساله تکمیل خواهد شد.

معاون علمی آستان قدس رضوی گفت: کار به نوعی پیش‌بینی شده که به هر میزان پیشرفت کند، قابل بهره‌برداری و ثمردهی است.

مهدی‌نژاد نوری با بیان اینکه در عمل این شهرک منجر به ارتقای کیفیت کارها و افزایش تراکم فعالیت‌های دانش‌بنیان در منطقه می‌شود، افزود: در این شهرک حضور همه مراکز و مؤلفه‌های مربوط به فعالیت‌های علمی و به ثمر رساندن آن پیش‌بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از فضای شهرک به ظرفیت‌های علمی پژوهشی خود آستان اختصاص دارد و بخش عمده آن که توسط مردم یا نهادهای ذیربط دولتی و غیردولتی مبتنی بر طرح و نقشه آستان، ضوابط و اصول مرتبط ایجاد می‌شود، فعالیت خواهد کرد.

معاون علمی آستان قدس رضوی با بیان اینکه آینده‌نگری، هوشمندی و پاسخگویی به دغدغه‌های نوپدید در عرصه علم و فناوری از ویژگی‌های این شهرک خواهد بود، تصریح کرد: مولد کردن دارایی‌های آستان با ارزش افزوده بالا و استفاده از ظرفیت‌های راکد در راستای سیاست‌های اصولی کشور، از دستاوردهای این اقدام به شمار می‌رود.

مهدی‌نژاد نوری با بیان اینکه زنجیره کامل تولید فکر تا محصول و تجاری‌سازی آنها در این شهرک پیش‌بینی شده است، گفت: نهادها از جمله دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، آزمایشگاه‌ها، مدارس حوزه علمیه، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، مراکز تولید محدود، مرکز داده ملی، نهادهای میانجی، کارگزاری‌ها، صندوق‌های مالی، نمایشگاه‌ها و مراکز همایش و هتل‌ها، مساجد و اماکن فرهنگی، هنری و تفریحی، بیمارستان و مراکز توسعه سلامت، از جمله نهادهایی هستند که پیش‌بینی شده در این شهرک مستقر شوند.

به گفته وی، همه مراکز علمی می‌توانند در این شهرک حضور پیدا کنند که این می‌تواند به ایجاد یک زیست‌بومی برای ارتقای عملکرد علمی کشور کمک کند.

معاون علمی آستان قدس رضوی با اشاره به وضعیت جغرافیایی این شهرک اظهار داشت: زمین این شهرک از زمین‌های راکد آستان قدس رضوی بوده که در حاشیه شهر مشهد، جنوب بزرگراه نماز، منطقه سیدی قرار دارد.

مهدی‌نژاد نوری با بیان اینکه این زمین ۵۰۰ هکتار است، گفت: ۹۰ هکتار آن در طرح جامع گنجانده شده و برای اجرای فاز اول شهرک مجوز دارد.

وی تأکید کرد: در حال حاضر دو سوله در این شهرک بلااستفاده قرار دارد که برای استارت کار قرار است مراکز نوآوری سوغات مشهد در آنجا راه‌اندازی شود.