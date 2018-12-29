به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین رجبی دوانی مورخ و پژوهشگر تاریخ اسلام پیش از ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت نهم دی در شهرستان ورامین اظهار داشت: حماسه مردم ورامین از حماسه مردم قم و تهران عظیم تر بود، چرا این که در قم و تهران با حضور علما و حضور حضرت امام خمینی(ره) این کار را انجام دادند اما در دشت ورامین مردم باحضور خودجوش خود این کار بزرگ را انجام دادند، این کار ورامینی ها یک افتخار عظیم برای انقلاب اسلامی است.

وی افزود: بصیرت مردم در روز نهم دی فتنه گران را رسوا کرد و حتی اگر کسی ذره ای هم دین نداشته باشد می فهمد که اینها به کشور خیانت کردند و باعث ریخته شدن خون ها و ریختن آبروی نظام شدند.

این مورخ و پژوهشگر تاریخ اسلام خاطرنشان کرد: فتنه های مختلفی در طول عمر انقلاب اسلامی به وجود آمد و آن به این دلیل است که آمریکا نمی تواند ببیند که کشوری مثل ایران منافع نامشروع آن ها را به خطر بیندازد و اراده را به ملت ها برگرداند تا در مقابل نظام سلطه بایستد و به همین دلیل آمریکا هر آنچه در توان داشت برای تضعیف نظام انقلاب اسلامی در فتنه های مختلف به کار گرفت.

وی بیان کرد: ۱۷ هزار شهید ترور در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، بعید است، داعش این قدر جنایت در چندسال اخیر کرده باشند اما دشمنان در ابتدا انقلاب تا جایی که توانستند جوانان ما شهید کرده اند البته خوشبختانه هدف آن ناکام ماند و انقلاب اسلامی روز به روز در جهان می درخشد.

رجبی دوانی گفت: دشمن ۲۰ سال درباره فتنه سال ۱۳۸۸ کار کرده بود و می خواست جمهوری اسلامی ایران را در چند روز از بین ببرد اما حضور به موقع مردم به خصوص مردم شهید پرور و بصیر ورامین، کار آنها را خنثی کرد.

معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی گفت: پای تک تک کفن پوشان ورامینی را می بوسم، در آن زمان وقتی برخی از خواص نتواستند فتنه را تشخیص بدهند، مردم ورامین در سال ۱۳۴۲ و ۱۳۸۸ برای انقلاب و این نظام سنگ تمام گذاشتند و جان خود را تقدیم کردند.

وی گفت: کفن پوشان ورامین در ادامه راه پدران خود با پای پیاده به مقابل بیت رهبری رفتند و اعلام کردند تا آخرین قطره خود پای این انقلاب ایستاده ایم و ۹ دی تمام فتنه های دشمنان را خنثی کرد، اگر نبود حضور مردم، مشخص نبود بر سر انقلاب اسلامی چه می آمد.