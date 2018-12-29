خط دوم انتقال آب به شیراز در سال آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، یدالله رحمانی در بازدید از روند اجرای پروژه خط دوم انتقال آب از سد درودزن به شیراز گفت: در حال حاضر تنها ۲۷ درصد از آب کلانشهر شیراز از طریق خط اول آبرسانی از سد درودزن و ۷۲ درصد از طریق بیش از ۱۷۰ چاه تامین می شود .

وی با بیان اینکه به دلیل تداوم خشکسالی‌های اخیر تامین آب شهر شیراز از طریق چاه‌ها چندان روش مطمئنی نیست، عنوان کرد: خط دوم انتقال آب از سد درودزن با ظرفیت ۳ متر مکعب بر ثانیه در چند سال گذشته وارد مدار اجرا شده است .

سرپرست استانداری فارس با بیان اینکه بخشی از این پروژه شامل تصفیه خانه و تاسیسات مربوطه با برآورد اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان به روش B.O.T توسط سرمایه گذار در حال انجام است، اظهار کرد: این بخش از پروژه خط دوم انتقال آب از سد درودزن بیش از ۶۸ درصد پیشرفت داشته که امیدواریم با تامین منابع و انجام سایر اقدامات مورد نیاز در نیمه اول سال ۹۸ به پایان خواهد رسید .

رحمانی، با اشاره به اینکه بخش دوم این پروژه خط انتقال آب به طول ۷۷ کیلومتر است، افزود: ۴.۵ کیلومتر از این طول با حفر تونل انجام خواهد شد و خوشبختانه تاکنون بخش مهمی از کار از جمله عملیات حفاری تونل‌ها انجام شده است .

وی با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه، ادامه داد: تا کنون ۵۷ کیلومتر از این ۷۷ کیلومتر اجرایی شده که با تکمیل ۶ کیلومتر از این خط قابلیت انتقال آب تا منطقه دوکوهک فراهم خواهد شد .

سرپرست استانداری فارس با بیان اینکه تلاش می‌کنیم با تامین منابع مالی مورد نیاز امکان بهره برداری از پروژه خط دوم آبرسانی از سد درودزن به شیراز تا پایان سال ۹۸ را فراهم کنیم، عنوان کرد: مسائل و مشکلات پروژه مذکور در جلسه‌ای با وزیر محترم نیرو مطرح شد و ایشان نیز دستورات لازم برای همکاری های بیشتر را صادر کرده‌اند .

رحمانی با اشاره به اینکه خط اول آبرسانی به شیراز ۳۸ سال قدمت دارد و دچار فرسودگی شده است، خاطرنشان کرد: ترمیم این خط نیز در دستور کار قرار گرفته و در حال حاضر بخش‌هایی از این ترمیم انجام شده است .

سرپرست استانداری فارس تاکید کرد با به بهره‌برداری رسیدن خط دوم آبرسانی به شیراز تامین آب شرب شیراز از روان آب‌ها از ۲۷ درصد به ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت و مردم شیراز از آب شرب مطمئن بهره مند می‌شوند.